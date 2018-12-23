Число жертв цунами в Зондском проливе Индонезии достигло 222 человек. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил представитель Национального агентства по предотвращению стихийных бедствий (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо.

Он добавил, что число пострадавших составило 843 человека. При этом число пропавших без вести сократилось до 28.

Jumlah korban dan kerusakan akibat tsunami di Selat Sunda per 23/12/2018 pukul 16.00 WIB tercatat 222 orang meninggal dunia, 843 orang luka-luka & 28 orang hilang. Kerusakan fisik: 556 unit rumah rusak, 9 unit hotel rusak berat, 60 warung kuliner rusak, 350 kapal-perahu rusak. pic.twitter.com/7esz00fnD7 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 23 декабря 2018 г.

Нугрохо отметил, что в результате цунами также были повреждены 556 домов и девять гостиниц, а также произошло 350 кораблекрушений.

Власти Индонезии также предупредили о сохраняющейся угрозе цунами в прибрежных районах на островах Суматра и Ява.

«Местным жителям рекомендовано не приближаться к прибрежным линиям. Сохраняется угроза новых ударов цунами по районам Пандегланг и Серанг, расположенных в провинции Бантен на острове Ява, а также Лампунг на острове Суматра», — заявил Сутопо Нугрохо.

Цунами возникло вечером 22 декабря в Зондском проливе. Он разделяет острова Ява и Суматра. По данным BNPB, возможной причиной стал подводный оползень, случившийся после извержения вулкана Кракатау.

Ранее сообщалось о 168 погибших.

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