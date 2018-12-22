Директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что Россия пыталась повлиять на исход промежуточных выборов в Конгресс. Об этом 21 декабря сообщила газета Hill, передает RTVI.

Коутс сказал, что Россия, Китай и Иран вели деятельность с целью оказания влияния и организовывали информационные кампании в США для продвижения своих стратегических интересов. Он добавил, что при этом попытки не привели к тому, что результаты подсчета голосов не были как-либо изменены.

«Разведывательное сообщество США отвечает за мониторинг и оценку намерений, возможностей и действий иностранных игроков, оно не анализирует политические процессы США или общественное мнение США», — сообщил глава Нацразведки.

Как сообщает газета, отчет Директора Национальной разведки не был официально опубликован, в настоящее время он находится на рассмотрении в Министерстве юстиции и в Министерстве внутренней безопасности США. Отчет подготовлен по исполнительному указу президента США Дональда Трампа.

30 октября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино сообщил, что США выделили $40 млн на борьбу с иностранной пропагандой и дезинформацией.

23 октября New York Times сообщили о том, что Кибернетическое командование США начало первую кибероперацию по защите американских выборов от вмешательства со стороны России. Также в середине сентября Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях, которые направлены на то, чтобы остановить, в том числе, любые «кампании по дезинформации».

5 сентября нижняя палата американского парламента единогласно одобрила законопроект, который предусматривает введение санкций за киберпреступления против США. Россию, Иран, Китай и Северную Корею в документе называют странами, которые представляют наибольшую опасность.

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