Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер во время прибытия на второй день саммита лидеров Европейского союза взъерошил волосы одной из своих сотрудниц. Об этом сообщает BBC.

Как указывает телекомпания, данной женщиной оказалась заместитель главы протокола в Европейской комиссии Пернилла Шелин.

#Juncker flips woman’s hair as leaders arrive for EC summit in #Brussels#EUCO pic.twitter.com/DzWTYABWZW

— Ruptly (@Ruptly) 14 декабря 2018 г.