В Вашингтоне простились с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим. В траурной церемонии, проходившей в Национальном кафедральном соборе, приняли участие пять президентов США, включая Дональда Трампа и Джорджа Буша-младшего.

43-й президент США, произнося речь у гроба отца, в частности заявил, что Буш-старший был «ярче тысячи огней». В конце выступления он не смог сдержать слезы, пишет Meduza.

В своей речи Буш-младший назвал Буша-старшего «лучшим отцом» и сказал, что, несмотря на скорбь, у него вызывает улыбку мысль, что отец «снова обнимает Робин и держит за руку маму». Робин Буш — это первая дочь Джорджа Буша — старшего и его жены Барбары, она умерла в 4 года от лейкемии. Барбара Буш умерла в этом году в возрасте 92 лет.

Former President George W. Bush held back tears during his emotional eulogy for his father, former President George H.W. Bush. pic.twitter.com/5gT60e5XQI

— USA TODAY Video (@usatodayvideo) 5 декабря 2018 г.