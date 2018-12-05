Россия проигрывает «морской бой на Каспии» еще до его начала

Между Баку и Москвой — новый всплеск дипломатической активности. К визиту в Азербайджан готовится глава МИД России Сергей Лавров, о чем сообщила на пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Правда, формальный повод для визита находится как бы за рамками российско-азербайджанского трека — глава российской дипломатии примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), которое состоится 14 декабря в Баку. Впрочем, излишне напоминать: такие визиты чаще всего совмещаются с двусторонними встречами и переговорами. В этом ключе многие эксперты рассматривают и недавний визит в Азербайджан главы Чечни Рамзана Кадырова — он уже давно играет роль неофициального спецпосланника Владимира Путина в мусульманских странах.

Нетрудно догадаться: Сергея Викторовича в Баку ожидают нелегкие переговоры. Захарова не на шутку затруднила миссию своему шефу, по-хамски ответив на возмущение Азербайджана визитом в РФ главаря ханкендинского оккупационного режима Бако Саакяна. Еще более впечатляющий скандал спровоцировало прошедшее в Ереване первое заседание т.н. «Лазаревского клуба». Как сообщили Minval.az в пресс-службе МИД Азербайджана, одним из организаторов этого мероприятия выступил Константин Затулин, первый заместитель председателя думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, и подчеркнули: «Приглашение организаторами представителей незаконного режима, созданного на оккупированных Республикой Армения территориях Азербайджанской Республики, равно как и прозвучавшие в рамках заседания клуба высказывания самого К.Затулина, бывшего председателя Совета ветеранов МИД России, имеющего ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Владимира Казимирова, а также заместителя директора возглавляемого К.Затулиным Института стран СНГ Владимира Евсеева и некоторых других лиц, содержащие открытые выпады против суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, имеют целью нанесение урона существующему высокому уровню сотрудничества между Азербайджаном и Россией». Как напомнили в Баку, «высказывания К.Затулина не согласуются с его статусом первого заместителя председателя профильного комитета Госдумы, идя вразрез с интересами развития сотрудничества в рамках СНГ. Выступления же В.Евсеева, вообще являясь бредовыми, наносят удар по самому духу сотрудничества в рамках СНГ». На сей раз в Баку не стали ограничиваться заявлением для прессы и заявили, что «азербайджанская сторона посредством Посольства в Российской Федерации довела до сведения министерства иностранных дел Российской Федерации свою озабоченность в связи с данным фактом».

Плюс ко всему синхронно с официальной новостью о предстоящем визите Сергея Лаврова и новым протестом МИД Азербайджана российский «Коммерсантъ» распространил сенсационное сообщение: сорвалась поставка вооруженным силам Азербайджана берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал-Э». Против выступили в Минобороны России.

Поясним: переговоры о приобретении новых комплексов идут еще с 2014 года. И тогда Москва вроде бы не возражала против из поставки, стороны даже парафировали контракт, но тут внезапно в РФ передумали, и уже подготовленное соглашение пришлось убирать в ящик стола. По словам источников «Коммерсанта», российские военные посчитали, что даже экспортная модификация ракеты данного комплекса может нести потенциальную угрозу кораблям Каспийской флотилии РФ, находящимся в российских же территориальных водах. Есть, правда, и другая версия. Как пояснил один из источников «Коммерсанта», здесь есть «весьма деликатный геополитический нюанс». Последние годы головка самонаведения ракеты типа Х-35 модернизировалась для поражения не только морских, но и наземных целей. «Нам не очень бы хотелось, чтобы данное оружие было применено в нагорно-карабахском конфликте»,— резюмировал он.

И вот тут уже не получится не задать вопрос: если «кончен «Бал»», то для кого «погасли свечи»? Для Азербайджана? Будем реалистами: Азербайджан — самостоятельный игрок на рынке вооружений. И отказ РФ от поставок «Бала» не означает, что каспийское побережье останется без защиты. Наша страна уже давно закупает противокорабельное вооружение у Израиля, недавно было объявлено о приобретении комплексов ПВО у Франции, которые тоже могут решать задачи «береговой» защиты. Россия уже давно не является для Азербайджана «незаменимым» поставщиком.

Другое дело — последствия для самой Москвы. Где не только российские оружейники в очередной раз лишились контракта с «живыми» деньгами — вопрос в том, как Сергею Викторовичу Лаврову и всей российской дипломатии придется теперь выбираться из-под последствий «объяснений», озвученных «Коммерсантом». Потому как не получится не задать вопрос: а что же изменилось с 2014 года?

Можно вспомнить передислокацию российской Каспийской флотилии на новую базу в дагестанском Каспийске. Тогда все старательно убеждали аудиторию: большая политика ни при чем, Астрахань — замерзающий порт, Каспийск — нет, никакой угрозы ни для кого в этой передислокации нет. Но сегодня, судя по приведенным «Ъ» объяснениям, Россия всерьез готовится воевать с Азербайджаном на Каспии, если ее так волнует радиус действия комплекса «Бал». Казалось бы, совсем недавно в Актау были подписаны соглашения по Каспию, которые предписывалось расценивать как шаг к сотрудничеству…но точно так же существовали и соглашения по Азовскому морю, только вот последние инциденты в Керченском проливе не оставили сомнений: подпись России под официальными бумагами еще не означает, что Москва эти соглашения будет соблюдать. И вряд ли стоило надеяться, что на Каспии Кремль будет вести себя деликатнее, чем в Азове. Судя по всему, если с Каспия в Азов РФ перебрасывает корабли, то с Азова на Каспий вполне могут быть переброшены «сценарии». А уж что послужит для них «пусковым механизмом», можно догадаться. Имеет право на существование версия, что РФ таким образом пытается застраховаться от удара по своей базе в Дагестане на случай вступления в карабахский конфликт на стороне Армении. Но точно так же не исключено, что в РФ планы «захвата буровых платформ на каспийских камнях», о которых говорил Андрей Козырев, тогдашний глава МИД РФ, еще по горячим следам подписания «Контракта века» в Баку, вовсе не убраны в архив. Более того, не исключены и попытки силового разрыва транскаспийских коммуникаций.

Другой вопрос — геополитическая цена такого рода «игр». По сравнению с серединой девяностых внимание США и Запада к Каспию вообще и Азербайджану в частности многократно возросло, а вот пиетет в отношениях с РФ уже практически сошел на нет. И самое главное, как показали еще бурные события в Чехословакии в 1968 году, еще раньше — в Венгрии в 1956 году, Запад позволял себе отступить в Европе, но не там, где есть нефть.

И да, о том, что Запад готовится к возможному военному столкновению с РФ на Каспии, российские аналитики заговорили еще в октябре нынешнего года. И это тоже «информация к размышлению» для Москвы, которая, похоже, проиграла свой «морской бой» на Каспии еще до его начала.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az