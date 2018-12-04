«Ожидаемый шок» — именно так можно охарактеризовать реакцию армянского общества на заявление Никола Пашиняна, что саммита ОДКБ в Санкт-Петербурге, где предполагалось решить вопрос с избранием генсека этой организации, не будет вообще. Для Армении это означает хоть и пока что не объявленное официально, но уже очевидное поражение в борьбе за пост генсека этого блока.

Честно говоря, шансы, что Армении удастся провести своего кандидата на пост главы секретариата ОДКБ после судебных обвинений в адрес Хачатурова, и так были равны нулю. Такого шага, как судебная атака на действующего генсека ОДКБ, Россия не могла простить даже теоретически. Не говоря о том, что в структурах ОДКБ н могут не задавать и другой вопрос: а что, если в Армении внутриполитическая ситуация сделает очередной «зигзаг», и следующий кандидат на пост генсека тоже окажется в чем-то виноват? Озвучивать неприятные реалии вновь пришлось российскому аналитику Федору Лукьянову, тому самому, который пять лет назад, комментируя размышления Еревана, в российских или европейских интеграционных проектах участвовать Армении, напомнил: «У Армении свой «ад», и он никак не связан с подписанием договора с ЕС или с кем-то еще. И как раз этот «ад», который существует, имею в виду то изолированное и зажатое положение, в котором находится Армения, оно, фактически, означает, что Армения не может участвовать всерьез ни в каких интеграционных проектах ни с Россией, ни Европой». На сей раз в интервью «168 жам» Федор Лукьянов со знакомой прямотой заявил, что «этот вопрос уже решен, просто должен быть официально подтвержден, и Армения должна дать свое согласие», также понимая, что работа в международных организациях предполагает ответственностью перед странами-партнерами. Как продолжи Лукьянов, «мы видим также, что внутриполитические изменения, в том числе революционные настроения, продолжаются, что означает, что нельзя исключать, что новый кандидат от Армении также подвергнется уголовному преследованию. И должен сказать, что страны-члены ОДКБ также исходят из этих опасений, полагая, что такой ответственный пост в международной организации может стать дополнительным бременем для Армении на этапе таких революционных внутриполитических событий». В переводе: разберитесь сначала у себя, кто командует, кто в чем виноват и кого за что будут судить, а уже потом претендуйте на столь важные посты в ОДКБ.

А тем временем в Армении разворачивается нешуточная внутриполитическая дискуссия. Как обиженным тоном констатирует «Первый информационный, «встреча в Санкт-Петербурге, по сути, была единственной и последней возможностью, которую Армения могла использовать для продвижения своего подхода в вопросе выбора нового генсека ОДКБ. В начале будущего года кандидат от Армении может даже больше серьезно не обсуждаться, потому что до перехода этой должности к Беларуси останется времени даже меньше одного года, и нелогично для столь недолгого времени назначать нового генсека от Армении, который даже не будет иметь возможность, чисто в протокольном плане, приступить к полноценному исполнению своих обязанностей». Правда, при этом ПИ еще стремится поддержать потускневший «революционный имидж» Пашиняна и заученно твердит: «Этим шагом авторитарные главы стран ОДКБ демонстрируют свое отношение к произошедшим в Армении переменам, иными словами – нечто, что могло быть прощено авторитарному Сержу Саргсяну, не может быть прощено лидеру революции Николу Пашиняну». Благоразумно оставив за рамками ответ на вопрос, что осталось от этого «имиджа» после его же обещаний «закатать в асфальт» и угроз использовать против своих политических противников армянские спецслужбы. Не говоря уже о громкой утечке телефонного разговора руководителей тех самых спецслужб с подробностями, как от судов добиваются «нужных» решений.

Другой вопрос, что, даже пытаясь прикрыть словесными кружевами оглушительное поражение Армении, «ПИ» вынужден признать: «…Основным бенефициаром возникшего в ОДКБ кризиса является Азербайджан, который сумел умело воспользоваться возникшей ситуацией – используя рычаги своих союзников Беларуси и Казахстана». Добавим от себя: Азербайджан при этом в ОДКБ не входит вообще. Но затем старательно пытается подсластить пилюлю: «Потеря должности генсека ОДКБ определенно повлияет на авторитет Армении, однако не нужно из этого делать трагедии, если официальный Ереван сумеет получить от Москвы дополнительные гарантии безопасности – взамен на свое согласие в каком-либо ином консенсусе». Проще говоря, официальному Еревану советуют «подороже продать» отказ от продавливания своего кандидата на пост генсека — желательно в обмен на новые военно-политические преференции. А уж что это будет — новые оружейные «транши» или, к примеру, «помощь» на нахчыванском направлении — вопрос открытый. Во всяком случае, участники «Лазаревского клуба» в Ереване уже делают прозрачные намеки, что «на предстоящем заседании обратятся к российско-турецкому Московскому договору 1921 года, согласно которому армянские земли были переданы Турции и Азербайджану». Понятно, что речь идет не об «армянских», а об азербайджанских и турецких землях, но намек вполне понятен. Тем более что в Армении уже давно требуют от РФ денонсации этого договора.

Здесь можно поспорить, что именно обещали «лазаревцы»: отдать приказ личному составу 102-й базы в Гюмри наступать на Нахчыван или посвятить этому вопросу собственное заседание. Другой вопрос, Пашиняну ли предназначен этот «анонсированный подарок». Упомянутый выше Лукьянов, комментируя поражение Армении в борьбе за пост генсека, отмечал, что, отменив саммит, РФ пытается избежать «внутриполитического дискурса» вопроса о генсеке ОДКБ на фоне досрочных парламентских выборов в Армении. Но при этом и в Москве, и в Ереване не могут не понимать: потеря поста генсека — это и тяжелейшее поражение Армении как государства, и впечатляющая демонстрация того влияния, которым располагает в ОДКБ Азербайджан, но вот поводом к нему стала судебная атака на Хачатурова. Не говоря о том, что в России вообще не в восторге от команды Пашиняна. А это значит, что потеря поста генсека еще может аукнуться недавнему «королю улиц» на предстоящих выборах.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az