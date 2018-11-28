Кому нанесли невосполнимый ущерб испытания ракет «Точка» в Армении?

Военную хронику в Армении любят. Причем не только свою, но и российскую. На этот раз местные СМИ радостно возвестили: «Вооруженные силы Армении успешно провели испытания тактической ракетной системы “Точка”. Ракета точно поразила намеченную цель с расстояния в 65 километров». Сообщил об этом на своей странице в Facebook и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян собственной персоной. А 1 декабря в эфир выйдет специальный репортаж телепрограммы «Зинуж» («Военная сила»), посвященный этому событию.

Честно говоря, бурную радость армянской общественности по поводу испытаний «Точки» можно понять. Напомним: 21 сентября 2011 года в Ереване состоялся военный парад, посвященный 20-летию собственной независимости, где местные стратеги попытались продемонстрировать публике ракету «Точка-У». Попытались, потому как вместо высокоточной ракеты по ереванским улицам торжественно провезли…макет. Вердикт военных специалистов Азербайджана, внимательно изучавших и видеохронику, и фотографии, был тогда единодушным. И если теперь в Армении наконец-то заполучили настоящие ракеты, и еще получили возможность «стрельнуть», правда, на полигоне, то бурная радость по этому поводу вполне объяснима.

Здесь, конечно, уместно поинтересоваться: а на какие деньги Армения при нынешнем своем безденежье приобрела такую дорогостоящую вещь, как ракета «Точка»? На очередной российский «целевой кредит»? Или получила в подарок сверх кредита?

Только вот понятно и другое. Судя по всему, испытания «Точки» на армянском полигоне нечаянно «разнесли» кое-что такое, что последствия этого удара могут обойтись ой как дорого, причем не только Еревану.

Нет, речь не о «несчастном случае» на учениях, которые, увы, время от времени происходят. И не о параллелях с недавним инцидентом, когда в Армии объявили о гибели четырех своих военнослужащих в ДТП, но множество косвенных признаков указывают как раз на инцидент в ходе военных учений (по всей видимости, в танке сдетонировал боекомплект).

Но вот в чем дело. Та же Армения на своем параде уже в 2016 году продемонстрировала ОТРК «Искандер». Он тоже, как и «Точка», представляет собой высокоточное оружие, предназначенное для удара по целям с минимальным отклонением. Теоретически здесь можно порассуждать, что каждая модификация оружия решает собственные задачи, для чего-то нужен, условно говоря, «пистолет», для чего-то — «автомат» или «ручной пулемет», своя «область применения» у легких танков, своя — у тяжелых, и «линейки» оружия тоже придумали не зря. Но…в том же 2016 году Россия начала развертывание «Искандеров» в Калининградской области. Это по понятным причинам вызвало обеспокоенность в Польше и странах Балтии. Тогда же в Москве вполне официально разъяснили (цитата по РИА «Новости»): «Комплекс «Искандер», разработанный в коломенском КБ машиностроения, приняли на вооружение в 2006 году для замены устаревших ОТРК «Точка» и «Точка-У»». Тогда это должно было уверить всех и вся, что в странах Балтии и Польше паникуют совершенно зря, идет всего лишь плановая замена устаревшей системы оружия на более современную, а никакая не «милитаризация». Но сегодня это объяснение двухлетней давности уже ставит власти Армении в весьма неловкое положение: зачем устраивать пиар вокруг «Точки», если еще два года назад хвастливо демонстрировали «Искандер»?

Самое логичное предположение, что в реальности на параде показывали не армянские, а российские ОТРК «Искандер», которые просто обтянули армянской маскировочной сеткой а водителей — исключительно славян — переодели в армянский камуфляж. Как назло, как раз накануне в Ереване начальнику генштаба ВС Армении, который решил поиграть в демократизм и встретиться со студентами, пришлось изрядно попотеть, чтобы изобрести удобоваримый ответ на вопрос, почему «Искандер» так больше ни разу не показали широкой публике. И это не считая давнего конфуза, когда за учения в Армении пытались выдать российские стрельбы на полигоне «Капустин Яр» под Астраханью.

Но… совсем недавно впечатляющий репортаж о ракетах «Точка» выдал в эфир телеканал «Звезда» минобороны России — в честь дня ракетных войск и артиллерии. Причем рассказывали о них как о вполне современном оружии.

И как это понимать? Распиаренный по самое никуда ОТРК «Искандер» оказался не так уж хорош? И армии приходится возвращаться к «устаревшим» ракетам «Точка» и «Точка-У»? Или…на самом деле «Искандер» решает совсем другие задачи? Уже как ракетный комплекс малой или даже средней дальности?

А вот тут надо вспомнить: создавали «Искандер» на баз ракеты «Ока», работа над которой была прекращена согласно договору о ракетах средней и малой дальности. Этот договор Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали еще в 1987 году, ликвидировав целый класс ракет. Сегодня США из этого договора официально вышли, обвинив в его нарушении Россию. Прежде всего, речь шлака раз о предназначенной для оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» крылатой ракеты наземного базирования «Новатор 9М729». В США уверены, что ее дальность составляет как минимум 3 тыс. км. На испытаниях она, правда, так далеко не летала, но, по мнению вашингтонских экспертов, ракету просто не заправляют полностью.

Понятно, что эти игры в недозаправленные ракеты уже дорого обошлись России — и в прямом, и в переносном смысле. Выход США из ДРСМД означает новый виток гонки вооружений, и здесь для «достойного соревнования» у РФ нет ни денег, ни технологий. Наиболее проницательные вспоминают, что и первый виток этой «гонки» спровоцировали вовсе не американские «Першинги», а самые что ни на есть советские ракеты «Пионер», что Запад вместо того, чтобы испугаться и капитулировать, начал «отвечать», что советская экономика не выдержала гонки, и Горбачеву пришлось идти на уступки, но спасти СССР было уже невозможно.

Но точно так же для РФ мало приятного обещает и «региональное прочтение» ракетной гонки. Дело даже не в том, что если «Искандер» теперь не изображает из себя что-то вроде «Точки» или «Точки У», а решает те задачи, для которых создавалась «Ока» с баллистическими ракетами, то армянских военных к нему не подпустят даже близко — ни на параде, ни на учениях. А что до лопнувшего ереванского «пиара», то речь идет о куда более важных вещах, чем имиджевые потери «форпоста». Куда важнее политическая цена появления ОТРК «Искандер» в этой своей новой роли в Армении, вплотную к границам входящей в НАТО Турции. Под угрозой могут оказаться цели в Сирии, в Ираке и даже в Персидском Заливе. Наконец, не может не вызвать интереса, каким путем эти ОТРК завозятся в Армению — по воздуху? Или по суше через Иран? И не делится ли Москва по дороге столь опасными технологиями с иранской «муллократией»? На таком фоне и российское военное присутствие в Армении, и «пророссийский» курс ее властей на фоне этого присутствия будут рассматриваться на Западе уже по-другому. На такой вызов Запад будет обязан ответить, и можно догадаться, что уже к моменту объявления о выходе США из ДРСМД контуры этого ответа были прояснены. Так что армянские испытания ракеты «Точка» действительно нанесли кое-кому прямо-таки невосполнимый ущерб. И да, это не Азербайджан и не Турция.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az