Подводная лодка ВМС Израиля 36 лет назад потопила судно с беженцами у берегов Ливана. Об этом сообщил израильский Десятый канал. Как отмечается в материале, добиться отмены запрета на публикацию этой информации получилось через Верховный суд.

Инцидент произошел в июне 1982 года в Первую ливанскую войну. Во время одного из перемирий из порта Триполи вышло судно с ливанскими беженцами, пытавшимися спастись от военных действий. В то же время в регионе находилась на задании израильская подлодка: ей предстояло патрулировать акваторию Средиземного моря в районе города и топить сирийские корабли, которые могли выдвинуться на юг, чтобы нанести удар по еврейскому государству.

В результате командир подлодки, какое-то время изучая судно с беженцами, ошибочно решил, что на нем находятся террористы, и по цели выпустили две торпеды. Экипажу запретили помогать выжившим, 25 человек погибли.

Во время расследования произошедшего мужчина заявил, что за судном следили до темноты. По его словам, за это время на его борту не заметили женщин или детей: там были только десятки мужчин в одинаковой одежде, похожие на военных. Вице-командир же считал, что стрелять не стоит, однако атмосфера на борту «была пронизана желанием атаковать». Следствие продолжалось три года, в результате командование не нашло оснований для наказания экипажа.

Minval.az