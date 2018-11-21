За что требуют извинений от Пашиняна?

Скандал вокруг села Бердаван, чьи жители перекрывали в Армении межгосударственную трассу Ереван-Тбилиси, разрастается. Жители Бердавана, передает агентство Epress, потребовали публичных извинений ни много ни мало от членов правительства Никола Пашиняна.

Напомним: это то самое село, где проживает семья Карена Казаряна — армянского диверсанта, который был задержан в Азербайджане в июле 2018 года и которого сегодня судят в Гяндже (обвинение предъявлено в общей сложности по 15 статьям УК Азербайджана). Возмущенные тем, что власти Армении отказались от предложенного Азербайджаном обмена военнопленными и заложниками по принципу «всех на всех», бердаванцы перекрыли межгосударственную автотрассу, соединяющую Ереван и Тбилиси. За что тут же удостоились от власть предержащих эпитетов в стиле «предатели» и «пятая колонна» Азербайджана в Армении».

Более того, как поясняет Epress, журналист Татул Акопян дал интервью Youtube-каналу Civilnet, где заявил, что с критикой в адрес бердаванцев выступили не только рядовые граждане, но и многие представители власти, которые в личных беседах с ним позволили себе оскорбительные оценки в адрес организаторов протестов.

И вот теперь, указывает Epress, созданная в «Фейсбуке» группа «Бердаван» выступила с обращениям к тем, «кто в эти дни пытался облить грязью и осудить мирные действия, проводимые населением приграничного Бердавана в защиту своего односельчанина Карена Газаряна, который находится в азербайджанском плену». Как заверяют жители села, «организованные акции не носят политический характер, тем более не имеют какого-либо политического подтекста и не направлены против конкретных людей. Все это было адресовано государственным органам, которые по долгу службы обязаны были заниматься нашим вопросом и отреагировать на него». Как уверяют авторы обращения, «цель акции заключалась не только в освобождении Карена, но и обеспечении безопасности каждого бердаванца. Многие ссылаются на неопределенность по поводу нарушения Кареном границы, однако стоит отметить, что, как бы там ни было, у нас есть проблема, и житель Бердавана никогда не может чувствовать себя в безопасности. Отсюда вывод: житель тыла тоже не может чувствовать себя в безопасности. И если вы можете, сидя в теплом далеком от границы месте, выражать общественное мнение и клеветать охраняющего границу сельчанина, давать политические и предвыборные оценки, остановитесь и осознайте серьезность ситуации». Перечислив «заслуги», в кавычках и без, села Бердаван в войне, авторы обращения подчеркивают: «Таким образом, уважаемый Никол Пашинян, когда Вы говорите, что Вы и Ваша команда пришли служить народу, а мы, кто тем же способом — перекрыванием улиц — проложили путь Вам и нам, считаете, мы не имеем права требовать публичных извинений от чиновников, которые в эти дни называют целое село «пятой колонной Азербайджана», теми, кто «льет воду на мельницу Азербайджана», «внутренними врагами»?». Как отмечают авторы обращения, «Мы не в шахматы играем, и высшей ценностью в Армении является человек, поэтому мы не можем позволить себе такие жертвы. Все мы понимаем, что имеем дело с крайне сложным и щекотливым вопросом и понимаем, что нервы могут сдать у каждого, однако такое поведение членов Вашего правительства более чем неприемлемо. Мы еще раз призываем их официально извиниться перед всем населением села Бердаван».

Это, конечно, красноречивое подтверждение, что по Николу Пашиняну ударила та же митинговая стихия, которую он сам же и «запалил», и жители Бердавана применяют для достижения своих целей те же методы, при помощи которых Никол Воваевич и пришел к власти. И тем более весомое доказательство, что в нынешней ситуации «пятой колонной» Азербайджана» в Армении может оказаться по сути дела любой ее житель, который просто хочет мира, безопасности и хотя бы немного социального благополучия, а не нынешнюю армянскую бедность и «безнадегу».

Однако пикировка вокруг села Бердаван высветила еще одну проблему. Точнее, еще одну грань «закона бумеранга в действии». Тот же Татул Акопян еще в 2014 году, комментируя положение жителей армянских приграничных сел, нечаянно проговорился, что граница с Азербайджаном (речь идет о тех участках, где линия фронта совпадает с государственной границей) никак не обозначена на местности. Как рассуждал тогда Акопян в интервью «Аравот», Армении «предстоит решить серьезную задачу по укреплению нашей границы. Если география позволяет, то, да, можно подумать о колючей проволоке. Если возможно решить технически, то, да, надо воспользоваться достижениями техники и обратиться к помощи сенсорных приборов».

Напомним: в годы существования СССР границы между союзными республиками никак не обозначались на местности — разве что устанавливали у дороги что-то вроде торжественного въезда (как на территорию района или города), и только после превращения этих границ в государственные началась работа по их делимитации и демаркации. Но в случае с границей Азербайджана и Армении есть своя специфика. Дело не только в продолжающемся конфликте. В Армении еще в советские годы, до начала конфликта в Карабахе, уже использовали против Азербайджана метод «ползучей аннексии» и пытались «прихватизировать» приграничные земли. К тому же не исключено, что в Армении свои планы «наступать до Евлаха и Мингечаура» еще не сняли с повестки дня и наступать предполагают не только с захваченных азербайджанских земель, но и со с территории того же Тавушского района. Откуда, кстати сказать, рукой подать до ненавистных Армении экспортных трубопроводов и железнодорожных магистралей. Но сегодня расклад сил к практическому выполнению этих планов не располагает, а вот политические последствия агрессивных планов оказались такими, что игнорировать их у Еревана не получается. Даже если записывать всех недовольных в «пятую колонну» Азербайджана». Численность которой в Армении будет в ближайшее время только расти.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az