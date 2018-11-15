В Россию вернулся Эльчин Ахмедов — владелец торгового дома «АйБаРус», являющегося одним из крупнейших поставщиков фруктов и овощей.

Как стало известно “Коммерсанту”, следственный комитет РФ (СКР) прекратил уголовное преследование предпринимателя, который заочно обвинялся в совершенном ровно три года назад разбое. Оказалось, что в розыск его объявили за преступление, которого вообще не было.

В Москву из Баку Эльчин Ахмедов прилетел в сопровождении своего адвоката Александра Нарышкина. По словам господина Ахмедова, о том, что он решил вернуться в Россию, знали немногие даже в его семье. Несмотря на то что в СКР отменили его розыск, вероятность того, что он в итоге окажется в СИЗО, все равно оставалась. Пограничники около часа продержали господина Ахмедова на границе, проверяя его: данные в розыскной базе на тот момент почему-то еще не обновились.

На следующий день Эльчин Ахмедов и адвокат Нарышкин отправились в главное следственное управление (ГСУ) СКР. Проверив результаты адвокатского расследования, проведенного председателем коллегии «Нарышкин и партнеры», показания самого бизнесмена и проведя другие следственные действия, следователь по особо важным делам ГСУ вынес постановление о прекращении уголовного преследования Эльчина Ахмедова.

Предприниматель, компании которого имеют миллиардные обороты, заочно обвинялся ГСУ СКР по Санкт-Петербургу в совершении разбоя (подробно о деле “Ъ” рассказывал 4 июля). Уголовное дело по соответствующей ст. 162 УК возбудили 10 мая этого года. Основанием послужило заявление предпринимателя Навруза Халилова, имеющего неоднозначную репутацию. В нем говорилось о нападении в 2015 году на ООО «Роял» в Санкт-Петербурге, в результате которого, по версии заявителя, группа разбойников, среди которых якобы были Эльчин Ахмедов и его сотрудник Джавид Мансурзаде, вооруженные пистолетом, похитили 12 млн руб.

После обращений адвоката Нарышкина и самого Эльчина Ахмедова во всевозможные структуры госвласти, в которых отмечалось, что не было самого события преступления, уголовное дело по распоряжению одного из заместителей Александра Бастрыкина передали для объективного расследования в Москву. Новый следователь установил, что заявлению господина Халилова предшествовал его конфликт с господином Ахмедовым. Один из компаньонов господина Халилова, как посчитал последний, необоснованно перечислил $500 тыс. структурам господина Ахмедова в счет старого долга за поставку апельсинов. Отношения между предпринимателями оказались довольно сложными. Очевидно, это и стало одной из причин заявления о разбое, а затем и появления уголовного дела.

Разбираясь в нем, следователь пришел к заключению, что показания господина Халилова о налете подтверждаются лишь рассказами его родственников и зависимой от него самого сотрудницы. Однако, решили в ГСУ СКР, указанные лица могут быть заинтересованы в ложном обвинении господ Ахмедова и Мансурзаде. В то же время показания господина Халилова и людей с его стороны опровергались рассказами господ Ахмедова и Мансурзаде, а также иных лиц, в том числе сотрудников ООО «Роял», подчинявшихся самому якобы потерпевшему от разбоя. Первые утверждали, что никогда не совершали ничего противоправного, а другие отрицали сам факт налета. Как установило следствие, не подтверждался разбой и средствами объективного контроля — потерпевшая на тот момент сторона не представила соответствующую видеозапись, хотя офис был оборудован камерами. Более того, следователь ГСУ СКР выяснил, что перед подачей заявления о налете один из родственников господина Ахмедова сам обращался в правоохранительные органы, сообщая, что связанные с братьями Халиловыми люди вымогают у него 30 млн руб.

В итоге следователь пришел к выводу, что непричастность господ Ахмедова и Мансурзаде к разбою «подтверждается собранными по делу доказательствами». В свою очередь, улики об их виновности «полностью опровергнуты, а все возможности для получения дополнительных доказательств исчерпаны». В связи с непричастностью к разбою уголовное преследование обоих предпринимателей было прекращено. 12 ноября было закрыто и уголовное дело о разбое — в ГСУ СКР пришли к выводу, что его совершение ничем, кроме слов заинтересованных лиц, не подтверждается. «Не было самого события преступления»,— решил следователь.

За бывшими фигурантами уголовного дела признано право на реабилитацию и возмещение вреда за необоснованное преследование. Господин Ахмедов рассчитывает, что в ближайшее время правоохранительные органы сами вернут его семье изъятые еще в мае этого года машины, телефоны и компьютеры. За счет них прежний следователь собирался компенсировать ущерб по разбойному делу. Требовать компенсацию ущерба господин Ахмедов пока не собирается, отмечая, что большинство его партнеров и банки-кредиторы не поверили в первоначальную версию следствия, поэтому, несмотря на уголовное преследование, ему удалось сохранить свой бизнес.

Minval.az