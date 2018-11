Боец смешанного стиля (ММА) Яир Родригес победил Чан Сон Джона на турнире UFC Fight Night 139.

На последних секундах поединка Джон пошел в атаку, в то время как Родригес, уворачиваясь от его ударов, согнулся пополам. Внезапно он нанес удар локтем и отправил соперника в нокаут, сообщает «Лента.ру».

Поединок Родригеса и Джона стал главным событием на турнире, прошедшем в Денвере (Колорадо, США).

HOW DO YOU LAND THIS?!?!?!?! OH MY @PanteraUFC!!! #UFCDenver pic.twitter.com/CJx9dMpg0h

— UFC (@ufc) 11 ноября 2018 г.