Контракт на поставку в Индонезию российских истребителей Су-35 может быть сорван в случае введения американских санкций. Об этом отраслевому изданию Jane’s сообщил официальный представитель военно-воздушных сил (ВВС) Индонезии Новян Самега.

Если США применят ограничительные меры, Индонезия будет вынуждена закупить воздушную технику западного производства. По информации издания, речь идет об американских истребителях F-16.

«Мы вынуждены сочетать истребители восточного и западного производства. Политика непредсказуема, а нам нужен баланс. Если у нас будут проблемы с Западом, то мы можем использовать воздушную технику, произведенную на Востоке. Мы уже находились под санкциями, поэтому понимаем, что такой баланс необходим», — заявил Самега.

В феврале Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 истребителей Су-35, стоимость которого, по неофициальным данным, составляет более 1 миллиарда долларов. В октябре СМИ со ссылкой на российские оборонные предприятия сообщали, что договор действителен, однако его реализация находится под угрозой.

Это произошло после того, как США в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») впервые ввели вторичные санкции против Китая — первой страны, закупившей Су-35 у России (в 2015 году Китай заказал 24 истребителя на сумму более 2 миллиардов долларов).

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