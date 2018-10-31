Президент Узбекистана уволил вице-премьера Зойира Мирзаева, который во время визита в один из регионов заставил мужчин в наказание за плохую работу стоять по колена в холодной воде. Об этом сообщает Радио Озоди.

Мирзаев во время своего визита в Аккурганский район остался недоволен, как орошаются поля с хлопком, из-за чего заставил шестерых мужчин около 40 минут стоять по колено в холодной воде.

Соответствующее фото было распространено в соцсетях и вызвало бурю негодования среди граждан.

Также отмечается, что за экзекуцией наблюдали заместители прокурора и руководители областной администрации.

После этого Мирзаев заставил «провинившихся» мужчин бежать в мокрой одежде по улице перед преследующим их автомобилем.

Отмечается, что, это не единственный пример его «воспитательных» методов во время визита в Ташкентскую область. В Бекабадском районе он заставлял местных жителей стоять на поле с камнями в руках.

Кроме того, в Пскентском районе вице-премьер провел собрание, во время которого оскорблял фермеров за «невыполнение плана».

Указанные события произошли 25 октября, а уже 27-го Мирзаев, а также заместители прокурора Ташкентской области и еще ряд чиновников были уволены.

При увольнении Мирзаева, премьер-министр заявил, что его поведение идет вразрез с политикой президента страны.

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