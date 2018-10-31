Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не намерен просить помилования у президента, «так как не совершал преступлений», и будет защищать свои права в суде.

Ранее Григол Вашадзе — кандидат от объединенной оппозиции «Сила в единстве», в которую входит партия экс-президента Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) — заявлял, что если станет президентом, то помилует Саакашвили и других бывших высокопоставленных чиновников, обвиняемых в Грузии по разным уголовным делам.

«Я не собираюсь просить помилования ни у президента Маргвелашвили (действующий президент — ред.), ни у президента Вашадзе. Видимо, меня с кем-то путают. Я ничего не забирал из Грузии и все, что имел, отдал в президентскую библиотеку…» — заявил Саакашвили в эфире телекомпании «Рустави 2».

По его словам, он «не совершал никаких преступлений», и поэтому планирует «защищать свои права путем правосудия». Саакашвили также считает, что будет лучше, если арестованные бывшие чиновники, после того как выйдут на свободу, не вернутся в политику, а будут лечить свое здоровье.

«В политику должны прийти новые люди. Все твердят, «националисты возвращаются!» Какие еще националисты?! Новым людям нужно дать путь», — добавил он, отметив, что сам не собирается в случае победы Вашадзе на президентских выборах занимать какую-либо должность в Грузии.

«Я не хочу никаких должностей в Грузии, но это не означает, что я не буду высказывать свою активную позицию», — добавил он.

Minval.az