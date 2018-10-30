Конституционный суд республики Ингушетия признал незаконным соглашение по границе с Чеченской республикой. Решение опубликовано на сайте суда 30 октября.
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Конституционный суд республики Ингушетия признал незаконным соглашение по границе с Чеченской республикой. Решение опубликовано на сайте суда 30 октября.
Дата: 2018/10/30 16:06
Раздел: Новость
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