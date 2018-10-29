И.о. министра обороны Армении Давид Тоноян принял сопредседателей МГ ОБСЕ – Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении, по просьбе собеседников Давид Тоноян проинформировал о ситуации на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск в Карабахе. Тоноян отметил важность договоренности о создании оперативной связи, достигнутой между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана в Душанбе в сентябре. Тоноян выразил надежду на то, что страны-сопредседатели приложат усилия для создания, по примеру нахчыванского участка, оперативной связи на других направлениях.

Подчеркнув, что ВС Армении внимательно следят за ситуацией и контролируют все передвижения, Тоноян отметил, что в создавшихся условиях важнейшее значение имеет безоговорочное соблюдение перемирия и реализация мер для предотвращения инцидентов.

Minval.az