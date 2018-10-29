МИД России раскритиковал заявления советника президента США по вопросам национальной безопасности — Джона Болтона, озвученные им в ходе визита в Армению. В российском дипведомстве расценивают слова Болтона как грубое вмешательство во внутренние дела государства, пишет «Спутник».

Прежде чем коснуться непосредственно Болтона, в МИД напомнили о «прощальном» выступлении покидающего Ереван посла США Ричарда Миллса, заявив, что последний публично инструктировал руководство страны пребывания по вопросам экономической политики и пообещал местным общественным организациям щедрое финансирование за надзор над правительством.

«Казалось, большей бесцеремонности, неотличимой от прямого вмешательства во внутренние дела, уже не бывает. Оказалось, это не так. Посетивший на днях Ереван помощник Президента США Дж.Болтон публично потребовал, чтобы Армения отказалась от «исторических клише» в своих международных отношениях (особо не скрывалось, что речь идет о традиционной дружбе с Россией). Он также заявил, что ожидает от Н.Пашиняна после парламентских выборов в стране инициативных шагов по нагорно-карабахскому урегулированию», — отмечают в российском МИД.

Болтон, естественно, не забыл сделать рекламу американскому оружию, которое Армении «надлежит» приобретать вместо российского.

Авторы заявления при этом отмечают, что не все произнесенное Болтоном в Ереване заслуживает критики.

«Прекрасная мысль прозвучала в его интервью радиостанции «Свобода» 25 октября: «Для Армении действительно фундаментально важно быть полностью суверенной, а не зависимой или подверженной избыточному внешнему влиянию». Хорошо бы Дж.Болтону вдуматься в смысл собственных слов», — резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.

Minval.az