Наши соотечественники отдали голоса за Григола Вашадзе

Выборы президента Грузии — в центре внимания экспертного сообщества Южного Кавказа, и не только Южного Кавказа. Нынешние выборы — последние всенародные: дальше главу государства будет избирать коллегия выборщиков.

Голосование 28 октября, однако, не принесло ответа на вопрос, кто будет главой государства в Грузии в течение последующих шести лет. За пост президента боролись 25 кандидатов. Реальные шансы, впрочем, эксперты отводили троим — бывшему министру иностранных дел Грузии Григолу Вашадзе, кандидату от «Единого национального движения» Грузии, партии сторонников экс-президента Михеила Саакашвили, Саломе Зурабишвили, которая успела побыть и послом Франции в Грузии, и министром иностранных дел Грузии в правительстве Саакашвили, и перейти в стан его противников (она позиционировала себя как независимый кандидат, но тем не менее пользовалась поддержкой правящей партии «Грузинская мечта»), и бывшему спикеру парламента Давиду Бакрадзе.

Однако вожделенного большинства голосов не набрал ни один. Будущего главу государства, сообщили в ЦИК Грузии по итогам подсчета голосов избирателей, определит второй тур. В него вышли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия «Грузинская мечта», и Григол Вашадзе от бывшей правящей партии «Единое национальное движение». По последним данным, Зурабишвили набирает 38,6% голосов, ее главный соперник Григол Вашадзе — 37,7%.

Как уверены эксперты, такой исход выборов — уже сенсация. Дело в том, что в Грузии после последних всенародных выборов президента вступает в силу новая конституция, которая в значительно ограничивает президентские полномочия, превращая главу государства в этакую «английскую королеву». Президент Грузии более не сможет осуществлять внешнюю политику, при нем не будет работать Совет национальной безопасности, даже полномочия верховного главнокомандующего он сможет использовать только в случае войны. Правда, срок полномочий президента увеличивается с пяти лет до шести, но это точно не «уравновешивает» урезание реальной власти. В результате еще недавно многие эксперты были готовы посчитать нынешние выборы «проходными», где кандидат от партии власти должен одержать едва ли не «автоматическую» победу. А так как этим кандидатом была Саломе Зурабишвили, то ее и объявили фаворитом гонки. Более того, по горячим следам выборов появились данные экзит-полов компании «Психопроект», нанятой «Грузинской мечтой» — согласно им, Зурабишвили получила 52% голосов. Сама она на поздравления сторонников, впрочем, отвечала сдержанно: «Я люблю осторожность. Я очень счастлива, но осторожно счастлива». И, как оказалось, осторожничала не зря. «Автоматической победы», однако, не произошло. Саломе Зурабишвили получила менее 40% голосов избирателей. Более того, как показывает анализ, именно этнические азербайджанцы — граждане Грузии решили судьбу несостоявшегося фаворита: большинство наших соотечественников поддержали кандидата от оппозиции Григола Вашадзе, представлявшего партию сторонников Саакашвили. Михаил Николозович уже поблагодарил избирателей Гардабани за поддержку — на азербайджанском языке.

Такого исхода, и прежде всего на азербайджанском поле, следовало ожидать. Саломе Зурабишвили допустила за время своей предвыборной кампании чудовищное количество ошибок, непростительных не то что для профессионального политика, претендующего на пост главы государства, но даже просто для публичной фигуры. В ходе своей предвыборной поездки в Джавахетию, район компактного проживания этнических армян, она сделала целый ряд антитурецких заявлений, что вызвало понятную обеспокоенность прежде всего среди азербайджанцев Грузии. Впрочем, не только среди них — в Грузии очень многие прекрасно понимают, чем может закончиться и поощрение армянского сепаратизма, и игра на межнациональной розни. Не говоря уже о той роли, которую играют для экономики страны связи с Азербайджаном и Турцией.

Еще более громкий скандал разгорелся вокруг высказываний Зурабишвили о российской агрессии против Грузии в августе 2008 года. Госпожа кандидат умудрилась заявить, что именно «Грузия спровоцировала новый виток конфликта, ввязавшись в российскую провокацию». Не остановившись на этом, Зурабишвили заявила, что в августе 2008 года Саакашвили в Цхинвали «бомбил собственное население». Эти ее слова предсказуемо вызвали в Грузии бурю негодования. Госпожу Зурабишвили сочли пособницей Москвы.

В ответ она попыталась напомнить о собственных заслугах в выводе с территории Грузии российских военных баз и заявила, что она выступает за членство страны в НАТО и ЕС. Но «зачеркнуть» собственных высказываний уже не получилось. Более того, в армянской «тусовке», перед которой госпожа Зурабишвили так старательно распиналась, их сочли еще и свидетельством, «что завтра вместо русских в Ахалкалаки придут турки под флагом НАТО и устроят здесь вторую резню».

Наконец, не лучшим оказался и предвыборный рейтинг «Грузинской мечты» как таковой. Череда скандалов с «прослушкой» высокопоставленных персон, обвинения в «элитарной коррупции» и т.д. «Грузинская мечта» еще могла пытаться уравновесить «ответным залпом» в войне компроматов, но вот опровергнуть тот факт, что у «Грузинской мечты» нет в послужном списке впечатляющих результатов в социально-экономическом развитии Грузии, будет потруднее. В результате в Тбилиси все больше дает о себе знать ностальгия по временам Саакашвили, и победа на выборах кандидата от ЕНД Григола Вашадзе воздет почву для его возвращения в Грузию.

А такой поворот событий по меньшей мере не исключен. Исход борьбы во втором туре решат избиратели, поддержавшие миноритарных кандидатов. И если за Григола Вашадзе проголосуют те, кто в первом туре поддержал Давида Бакрадзе (а их ни много ни мало 17%), то его победа становится предрешенной. А в этом случае резко возрастают шансы на победу «Единого национального движения» уже на парламентских выборах 2020 года.

И здесь тоже кандидатам лучше не забывать не только об интересах и позиции избирателей в Гардабани и Марнеули, но и прежде всего об интересах Грузии как государства. Которые с «электоральными планами» и желанием сделать реверанс избирателям в Ахалкалаки совпадают далеко не всегда.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az