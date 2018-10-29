Обещание реформ – мощное оружие политиков, однако оно выстреливает по-разному. Те, кто применяет его не ради проформы, а во имя улучшения качества жизни, добиваются благосклонного расположения и своей социальной базы, и большинства народа.

Узбекистан, провозгласив курс на коренные изменения, добился повышенного внимания мировой элиты несколькими важными мотивами. Во-первых, это богатая страна с большими возможностями, которая в состоянии повлиять на геоэкономический климат Центральной Азии и всей Евразии. Во-вторых, у Узбекистана самый большой в регионе демографический ресурс, и тридцатимиллионное с лишним население располагает внушительной способностью для осуществления неординарных перемен. В-третьих, государство наравне с его несметными природными ресурсами занимает важный периметр в турбулентном регионе, и на его маневренность оборачиваются не только крупные игроки с супер силами, но и международная террористическая сеть.

В корне обостренного интереса стоят различные мотивы, и важно понимать, что они не всегда и не во всем вяжутся с чаяниями узбекского народа. Условия, при которых наличествуют и предпосылки развития, и проблемные факторы, заставляют мыслящую часть элиты выстраивать благоприятные парадигмы перемен.

В привлекательном и очень непростом процессе становится востребованным формирование системного подхода. Он позволяет превращать имеющиеся ресурсы в эффективные составляющие, и с их помощью удается аккумулирование мощной энергии, столь необходимой для полноценного перерождения. Иными словами, вырабатывается масштабный механизм для обслуживания приоритетов государства, и он позволяет реформенной программе стать успешной.

Таковую пообещал и планомерно осуществляет политическое руководство Узбекистана при динамичном лидерстве президента Шавката Мирзиеева.

Планы большие, и имеют причудливые преломления. Эта особенность проливает свет на многовекторность и всеобъемлющий характер программы инноваций. Показательно, что квинтэссенцией идейной платформы перемен стала либерализация. Это существенный показатель, выступающий гарантом правильности задуманных нововведений.

Его доминация обеспечивает ясность в отношениях властных структур с народом, что имеет мощное стимулирующее воздействие на общее настроения. Президент нацелен на усмирение чиновничьего сословия, чтобы бюрократия не зарывалась. Ограничение вседозволенности на местах и в центре это одно из обязательных условий придания предметности задуманным реформам.

По многим переменам, что уже свершились, можно смело заключить, что Узбекистан избрал свой путь для движения вперед, остановив выбор на универсальной инновационной программе.

Например, инициированная главой государства общественная виртуальная приемная – это не только вызов тем, кто сопротивляется новшествам, но и ключ к созданию реальной среды прозрачности. Важно, чтобы все плюсы и минусы предпринимаемых действий становились бы достоянием гласности. На серьезном общественном уровне можно выносить вердикты по предпринимаемым шагам и их результатам. Все, что не отвечает ожиданиям, не дает ощутимого социального эффекта, должно сходить на нет. Важно вовремя отказываться от тог, что не коррелируется с ожиданиями.

Для коренных перемен необходимо совершенствование правовых норм, условий труда и малоэффективного порядка, и важно все менять постепенно. Ташкент, как прежде, придерживается эволюционной методологии. Революционные подходы допустимы, но в исключительных случаях и сферах.

Если они превращаются в неизменную категорию, больше будоражат среду, отзываясь не только скромными приобретениями, но и потрясениями. Хорошо, когда новое служит рационализации уклада, потребления и распределения. В том и заключен смысл толкового управления, чтобы на главных направлениях все менялось в лучшую сторону, и ответственность при этом всегда лежит на власти.

Есть в спорте неписаное правило, согласно которого в случае побед все лавры присваиваются спортсменам, а в случае проигрыша все шишки летят на тренера. В реформенной стихии все соответствует именно такому положению вещей. Если изменения приносят добрые плоды, люди воспринимают это, как должное, но если же реформы дают обратный эффект, счет выставляется власти, и ей приходится отвечать даже за то, к чему она и не имеет отношения.

Мудрость политической верхушки Узбекистана в том и выражена, что она действует осторожно, разумно расставляя расчеты. Благодаря этому в национальном обществе воцарился реалистичный оптимизм. Он появился не на пустом месте, ибо добыты обнадеживающие результаты, и они сообразно отражаются на социальном тонусе страны.

Придя во власть, президент Мирзиеев предпринял тонкий шаг, объявив «Год диалога с народом». Развитие действия показало, что то был не громкий пиар ход, а по-настоящему осмысленный шаг навстречу к человеку. Такое движение себя оправдывает, благо люди все восприняли адекватно, осознав, что во взаимном доверии, неформальном диалоге с властью накапливается энергия оздоровления общества.

Следом последовали логически выверенные действия. Стратегия принятия новых законов, а их число растет в геометрической прогрессии, стало не целью, а средством в избавлении от отжившего. Число новых нормативно-правовых актов приближается к тысячной отметке, и они затрагивают злободневные сферы государственной и общественной жизни.

Стремительно совершенствуется система институционального строительства, меняется судебно-правовая база, что имеет принципиальное значение для судьбы реформ.

Принцип справедливости, которым свято дорожил великий предок нынешних узбеков, великий полководец Тимур, меняет не только порядки, но и сознание людей. Вот почему президент Мирзиеев, обозначив курс на перемены, придал стратегическое значение реформе силового блока, судов и исправительных учреждений.

В этом заключена суть борьбы за обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан, наконец, в понимании важности такого подхода основа истинного служения интересам человека.

В экономической политике реализованы большие планы. Национальная индустрия наращивает мощности, повышая индексы производства и экспорта. Характерно, что в одной из важных отраслей – сельском хозяйстве уменьшается доля хлопководства, как сектора, приносящего не только доходы, но и проблемы. Последние большей частью были связаны со здоровьем людей, трудящихся на плантациях. Понимая, насколько важно дорожить физическим благополучием человека, экологической самодостаточностью, власть пошла на сокращение вредных производств, заменяя их более высокотехнологичными, благо, ставка на развитие человеческого капитала дает обнадеживающий рост.

Придание особого статуса фактору интеллекта обнажает сущность реформенной программы Узбекистана, которому суждено играть профилирующую функцию в регионе. Вот почему инновационная концепция Шавката Мирзиеева многогранна и всеобъемлюща, и подразумевает выход на гармоничный уровень развития без шатаний, перекосов и перехлестов.

Когда в стране произошла смена власти, многие международные эксперты предрекли продолжение жесткой линии, и только единицы спрогнозировали разворот в сторону прагматизма. Это было ожидаемо, поскольку для государства, которое после объявления независимости превратилось в закрытый бастион, резкая смена вектора была мало вероятной.

Стремительное ограничение влияния силовиков, которым до всего было дело, вплоть до определения курса национальной валюты, стало предвестником добрых начинаний. Власть, объявив войну страху, который переполнял людей везде и всюду, обозначила начало исторического перехода в новую систему координат.

Узбекистан уже живет в новом времени благодаря вере народа в себя и в собственное возрождение. Именно этого добивался энергичный лидер Шавкат Мирзиеев, обозначивший короткий путь к сердцам соотечественников в стране с богатой историей и великими победами. В том, что их станет больше, сомневающихся становится меньше. А это многозначительный показатель для народа, осуществляющего исторический переход.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az