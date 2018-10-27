Россия оставляет за собой право помочь сирийским военным в ликвидации террористов в провинции Идлиб, если боевики будут продолжать провокации.

Как передает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита в Стамбуле.

Несмотря на то, что уровень насилия в Сирии значительно снизился, важной задачей остается ликвидация скопившихся там радикальных элементов, указал глава государства. Москва рассчитывает, что Турция как можно скорее обеспечит отвод оппозиции из демилитаризованной зоны в Идлибе, подчеркнул Путин.

«В случае, если радикальные элементы будут препятствовать решению этой задачи, будут совершать вооруженные провокации из идлибской зоны, Россия оставляет за собой право оказать действенную поддержку решительным действиям сирийского правительства по ликвидации этого очага террористической угрозы», — заявил президент.

Он добавил, что Турция делает все возможное, для отвода оппозиции из зоны деэскалации.

«Исходим из того, что создание демилитаризованной зоны, равно как и самой зоны деэскалации в Идлибе является временной мерой», — отметил глава государства по итогам четырехсторонних переговоров по сирийскому урегулированию.

По словам российского лидера, все участники встречи согласны в главном — добиться долгосрочного мира в Сирии можно исключительно политико-дипломатическими средствами. При этом он указал на то, что сирийцы должны сами определять будущее своей страны.

Путин также предложил коллегам поддержать российскую инициативу по проведению международной конференции, посвященной проблеме сирийских беженцев.

«Мы понимаем, что с этим связано, понимаем проблемы, но если мы не будем работать совместно, то результата не добьемся», — заявил Путин.

Как рассказал президент России, стороны пришли к тому, чтобы расширить само понятие «гуманитарная помощь» и «иметь в виду при этом поставку медицинского оборудования, лекарств, восстановление инфраструктуры, водоснабжения».

Путин подчеркнул, что необходимо обеспечить запуск деятельности конституционного комитета в Женеве. Этот орган должен будет рассмотреть основополагающие вопросы будущего государственного устройства Сирии. Кроме того, будут учитываться решения, принятые на сочинском Конгрессе сирийского национального диалога.

Комитет должен быть признан легитимным всеми сторонами в Сирии и пользоваться их уважением, отметил глава государства. В противном случае эта структура не сможет подготовить и осуществить назревшую конституционную реформу, которая будет укреплять сирийскую государственность и объединит народ, заключил Путин.

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