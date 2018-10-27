Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в свою декларацию, согласно которым он обогатился на 35 миллионов гривен (1,23 миллиона долларов), говорится на сайте единого государственного реестра деклараций.

В изменениях в декларации за текущий год указано, что Порошенко получил 28,8 миллиона гривен (1 миллион долларов) в качестве дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а также еще 6 миллионов гривен (211 тысяч долларов) дивидендов от инвестиционного фонда Prime Assets Capital.

Таким образом, доход президента за текущий год составил 125,3 миллиона гривен (4,4 миллиона долларов).

В Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Minval.az