Мужчина с гранатой, пытавшийся в субботу проникнуть в здание правительства Армении, намеревался ее взорвать, но был обезврежен сотрудниками охраны, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Службы национальной безопасности Самсон Галтсян.

Ранее агентство Sputnik Армениясообщило, что мужчину с предметом, похожим на гранату, остановила и обезвредила служба безопасности правительства, меры безопасности кабмина усилены. По данным очевидцев, в здание пытался проникнуть мужчина средних лет в камуфляже.

«Мужчина 1975 года рождения вошел сегодня в здание правительства Армении с гранатой, но был обезврежен сотрудниками службы безопасности здания», — сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов». Другие подробности Галстян не привел.

Пресс-секретарь МЧС Сатеник Асилян сказала РИА Новости, что в 18.36 в службу спасения 911 позвонил мужчина, сообщив, что он находится у здания правительства с гранатой. «Он заявил, что не хочет, чтобы пострадали люди. На место отправился расчет спасателей и группа оперативного реагирования МЧС. О звонке мы сообщили в СНБ и полицию. До прибытия спасателей на место нас оповестили, что у же беседуют с мужчиной и необходимости в помощи МЧС нет», — сказала Асилян.

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