Азербайджан заказал у Украины 10 Ан-178, но производитель не нашел аналога российским деталям и не собрал самолеты, предложив заказчику согласиться на модернизацию существующих моделей, передают российские СМИ.

Silk Way Airlines отказалась идти на соглашение, по которому стоимость лайнеров увеличивалась с 25 млн до 45 млн долларов. В ответ исполнитель, взявший предоплату, не стал осуществлять поставки заказанной техники.

Азербайджан считается основным покупателем украинской военной техники, а значит Киев рискует ухудшить отношения с партнером, не оправдав его доверия.

Minval.az