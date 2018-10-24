В Кургане задержали находящего в международном розыске 49-летнего гражданина Азербайджана. По имеющейся информации, на родине мужчина обвиняется в хулиганстве с использованием оружия или предметов, его заменяющих.

В Азербайджане он работал таксистом. Поссорился с одним из клиентов и причинил ему телесные повреждения. Пытаясь избежать уголовного наказания, мужчина скрывался в Зауралье, — сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

В задержании подозреваемого участвовали сотрудники НБЦ «Интерпол» регионального УМВД и спецподразделения УМВД. Гражданин Азербайджана помещен изолятор временного содержания. Проводится экстрадиционная проверка.

Minval.az