Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен отметить 25-летнюю годовщину свадьбы в Грузии, несмотря на то, что он находится в розыске на территории страны/

Как передает РИА Новости, об этом рассказала его супруга Сандра Руловс.

По ее словам, они хотят отметить годовщину в грузинском городе Зугдиди.

«Меня часто спрашивают, где Миша, когда он приедет. Я отвечаю, что Миша действительно в том настроении, чтобы приехать. Мы 17 ноября отмечаем 25-летний юбилей свадьбы, и я хочу, так же как и он, отметить эту дату тут, в Зугдиди, вместе с вами», — заявила Руловс во время встречи с населением в Зугдиди.

Minval.az