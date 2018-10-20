Запланированный в парке «Родного языка» («Deda ena») в столице Грузии, Тбилиси, фестиваль марихуаны состоялся не так, как было запланировано.

Как сообщает Report, за несколько часов до назначенного времени фестиваля сотрудники полиции взяли парк «Родного языка» («Deda ena») в оцепление. До начала фестиваля несколько членов партии «Гирчи», являвшихся организаторами фестиваля, были задержаны полицией.

Организаторам фестиваля не разрешили установить в парке оборудование. В парке также провели акцию протеста выступающие против фестиваля марихуаны граждане и общественные активисты.

Сотрудники полиции создали живую изгородь во избежание противостояния между сторонами.

Перед сторонниками легализации марихуаны выступил лидер партии «Гирчи», кандидат в президенты Зураб Джапаридзе. В конце выступления он стал раздавать окружающим марихуану. В это время сотрудники полиции задержали З.Джапаридзе. Кроме того были задержаны и отдалены с территории парка около 10 человек.

Minval.az