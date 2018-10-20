Процесс замены генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковника Юрия Хачатурова, который обвиняется в свержении конституционного строя в Армении в 2008 году, завершится в кратчайшие сроки.

Об этом в субботу сообщил ТАСС заместитель министра внешнеполитического ведомства Армении Шаварш Кочарян.

«Процесс замены генсека и назначение нового руководителя ОДКБ пройдет в два этапа. Что касается замены генсека ОДКБ, то этот процесс завершится в кратчайшие сроки. Что касается второго этапа, то регламент ОДКБ не предусматривает подобной ситуации. Нужно универсальное решение для того, что впредь в подобных случаях иметь четкий подход», — заявил замглавы МИД Армении.

По словам Кочаряна, «либо страна, которая предложила кандидатуру генсека ОДКБ, выдвинет новую, либо председательство в организации перейдет к другой стране в алфавитном порядке».

Minval.az