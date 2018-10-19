Открыто срывать договоренности в Ереване не решаются, но и к реальным переговорам не готовы

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в очередной раз высказался по поводу договоренностей, достигнутых в Душанбе в ходе короткой беседы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как поведал Никол Воваевич, на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения в Карабахе царит беспрецедентное затишье, что, по его мнению, в какой-то степени результат договоренностей, достигнутых в Душанбе. После чего Никол Воваевич, который прежде при каждом удобном случае жаловался, что оперативная связь с руководством Азербайджана, о которой договорились в Душанбе, никак не заработает, теперь сменил риторику. «С властями Азербайджана, как и договаривались, установлена надежная оперативная связь. При необходимости информация в течение получаса дойдет до президента Азербайджана и в обратном направлении. Конечно, не при каждом случае мы выходим на связь – только при необходимости», — цитируют его информагентства.

Можно, конечно, предположить, что в Ереване «сменили пластинку» по той простой причине, что установление такой связи, отвечающей всем необходимым требованиям надежности и конфиденциальности, требует куда больше времени, чем бытовое «я тебе кину вызов на мобильный, а ты закрепи номер». Но не исключено и другое. Жалобы Пашиняна на то, что оперативная связь, о которой договорились, но никак не установят, была частью подготовки общественного мнения к отказу от выполнения достигнутых в Душанбе договоренностей, но так, чтобы «виноватой» была бы азербайджанская сторона. Но теперь, по всей видимости, от этой стратегии по крайней мере на уровне «пиара» в Ереване отказались. Гласно и открыто продолжать курс на подрыв душанбинских договоренностей все же боязно, особенно после серии полученных Арменией «дипломатических оплеух». Которые, кроме всего прочего, еще и доказали, что никаким «особым статусом» на международной арене Ереван не обладает. Да и досрочные выборы добавляют нервозности. От прежних революционных обещаний и надежд осталось только далеко не сладкое послевкусие. На дипломатической арене дело обстоит из рук вон плохо. В экономике тоже нечем похвастать. Еще неделю назад, по информации «Аравот», бывший премьер-министр РА Грант Багратян на своей странице в Фейсбук написал: «Премьер-министр должен быть обеспокоен состоянием экономики. Во втором квартале по сравнению с первым кварталом инвестиции упали в 11 раз. Первый [квартал] и без того был не ахти какой. Теперь, при полном отсутствии инвестиций, растет спрос на кредиты. А в этом нет ничего хорошего». О том, что после «р-р-революции» в Армении инвестиционный климат изменился в далеко не лучшую сторону, не устает твердить и «Голос Армении», который в статье под говорящим названием «Тревожный инвестклимат» констатирует: посол США Ричард Миллс, кроме всего прочего, выразил озабоченность в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Амулсарского месторождения, напомнив, что американский инвестор вложил в проект порядка 500 млн долларов. И самое главное, дипломат «отметил, что если эта проблема быстро не решится, то на Армению падет тень в плане привлекательности для бизнеса». А газета напоминает, что новые инвесторы смотрят не только на политическую стабильность и внеочередные выборы, но и на ряд других факторов, среди которых важнейшее место занимает то, как себя чувствуют в стране уже работающие здесь, старые инвесторы». И подводит итог: «В этом плане картина вырисовывается вовсе не привлекательная». Наконец, весьма жестко по адресу Никола Воваевича «прошелся» в интервью 168.am экс-руководитель Службы национальной безопасности Армении Давид Шахназарян: «Никакой инвестор даже не подумает инвестировать в страну, где премьер объявляет, что не закон, не независимые суды, а он сам лично является гарантом инвестиций, что к каждому инвестору будут приставлены по офицеру службы безопасности. Затем – в случае угроз насчет «раскатать по асфальту», «размазать по стенке» ни один инвестор и не подумает инвестировать в такой стране». Пашиняновскую борьбу с коррупцией тоже оценил весьма скептически: «Со всей ответственностью заявляю, что в этом направлении какого-либо шага не сделано. Мы стали свидетелями содержащих большие элементы шоу арестов, но давайте констатируем один простой факт, что сегодня среди всех задержанных, не хочу перечислять, свободы лишен только Манвел Григорян (экс-заместитель министра обороны, так называемый национальный герой Армении Манвел Григорян – прим. «Минвала»), остальные отпущены на свободу по каким-то причинам». Как уверен Шахназарян, «нынешнее правительство даже не понимает вообще, к сожалению, что собой представляет коррупция как явление. Борьба с коррупцией – это, в первую очередь, реформы, чего нынешнее правительство страшится, т.к. никакой программы не имеет». На таком фоне тишина на границе — это для Никола Воваевича редкий и долгожданный «предвыборный козырь». Что уже заставляет менять пиар-«установки» и всеми силами представлять душанбинские договоренности как действующий документ.

Но это в «короткой перспективе». Потому как, желая всеми фибрами души застраховаться от неожиданностей на линии фронта хотя бы на время нового витка внутриполитической перетряски, к настоящему миру в Армении не готовы ни элита, ни широкая аудитория. Реакция на заявления того же Ричарда Миллса, настойчивое стремление пропустить мимо ушей заявление Джорджа Кента и разъяснения по поводу Карабаха правительства ФРГ не оставляют на этот счет сомнений. Недоумение по поводу устроенной в Ереване истерики выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Армении Петр Микиска. «Понятно, что участие США, Франции и России в Минской группе больше, чем других стран, но я не понимаю, почему слова Миллса вызвали такую напряженность», – отметил дипломат, напомнив, что возвращение оккупированных территорий закреплено в Мадридских принципах. Чем еще раз доказал: легализовать территориальные захваты Армении не удастся. И самое главное, аккредитованных в Ереване дипломатов не очень даже и интересует, что на этот счет говорит местный «болтающий класс» — они недвусмысленно советуют готовить общество к компромиссам.

Но тогда… на что вообще рассчитывают в Армении? Есть ли у Еревана хоть какое-то «стратегическое» видение ситуации, внятный и, главное, выполнимый план действий? Вряд ли здесь всерьез надеются, что после массового молебна в Эчмиадзине и очередного массового «матаха», то есть принесения в жертву предварительно накормленных солью петухов и баранов, мировая дипломатия разом «передумает» и решит преподнести Армении «территориальный подарок». Но тогда остается только один вариант: Никол Воваевич и его «команда» пребывает в полной уверенности, что при помощи разного рода обманных дипломатических маневров он сможет установить относительную тишину на границе и при этом продолжать оккупацию и грабеж нагорного и равнинного Карабаха.

Только вот и.о. премьера, похоже, не разъяснили: время, когда Ереван мог безнаказанно играть в такого рода игры, закончилось. В Баку с самого начала предупреждали: переговоров ради переговоров не будет. И если ситуацию не удастся урегулировать дипломатическим путем, то она будет решена путем военным. И да, еще одна новость. В те дни, когда армянский «болтающий класс» пытался доказать самому себе, как неправ посол США Ричард Миллс, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отправился с визитом в Чехию, где посетил «Международную Выставку Будущих Сил 2018» — в ней принимают участие около 1200 компаний из 60 стран. А еще провел переговоры с представителями чешского оборонпрома, который, напомним, заслуживает самого серьезного к себе отношения. Азербайджанская армия провела очередные учения —на этот раз сил ПВО. Словом, у Еревана достаточно информации к размышлению и «ясных сигналов» в кавычках и без, чтобы понять: альтернатива для Армении сузилась до выбора, мирным или военным путем покинуть азербайджанские захваченные земли.

Так что, похоже, ереванские полицейские что-то понимают, если отказываются даже за щедрую надбавку ехать в оккупированный Карабах. Осталось только, чтобы этот «коллективный разум» дошел до тех, кто в Ереване принимает решения.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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