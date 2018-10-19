Администрация президента США Дональда Трампа временно снимет санкции с генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, сообщил ТАСС руководитель НАСА Джим Брайденстайн. Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении Рогозина в 2014 году, когда тот занимал пост вице-премьера.

По словам Брайденстайна, НАСА добилось снятия санкций для того, чтобы глава российской госкорпорации смог посетить Соединенные Штаты и встретиться с американскими коллегами. «К тому же я бы хотел, чтобы он в не столь отдаленном будущем выступил вместе со мной в моей альма-матер — Университете Райса», — добавил директор НАСА.

В пресс-службе «Роскосмоса», как передает РИА Новости, подтвердили факт переговоров о возможности поездки Рогозина в США. В корпорации отметили, что пока не получали каких-либо документов по поводу снятия санкций со своего гендиректора.

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