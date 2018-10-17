Председатель Национального Банка Данияр Акишев заявил, что ЕНПФ (Единый накопительный пенсионный фонд) Казахстана не имеет отношения к Международному банку Азербайджана, передают казахстанские СМИ.

«Я понимаю, что всем хочется скандала. ЕНПФ (Единый накопительный пенсионный фонд) не является сейчас инвестором этого банка. Все бумаги этого банка обменяны на государственные ценные бумаги государства Азербайджан, то есть мы сейчас являемся инвесторами страны Азербайджан. К этому банку в настоящее время никакого отношения ЕНПФ не имеет», — ответил на вопрос журналистов Данияр Акишев.

«Облигации этого банка заменены, мы два года назад очень подробно описали, какие опции предлагались, какие опции были выбраны. Сейчас ЕНПФ является держателем облигаций Минфина Азербайджана. ЕНПФ к Международному банку Азербайджана никакого отношения не имеет», — добавил он.

Как известно, более трех лет назад Казахстан вложил 250 миллионов долларов в ценные бумаги Международного банка Азербайджана. В последующие годы финансовый институт начал испытывать сложности. Позже, в августе 2017 года, руководитель ЕНПФ сообщила, что в рамках переговоров был одобрен обмен облигаций Международного банка Азербайджана на суверенные облигации правительства Азербайджана по номиналу. Ранее Национальное агентство по борьбе с тяжкими преступлениями Великобритании (NCA) опубликовало информацию о супруге бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева. Британские власти обязали женщину дать объяснения относительно двух объектов: дома стоимостью 11,5 миллиона фунтов и земельного участка стоимостью 10,5 миллиона фунтов. Гаджиева предстала перед судом в июле этого года. Суд установил, что женщина «вела роскошный образ жизни». За 10 лет на покупки в лондонском магазине Harrods она потратила более 16 миллионов фунтов. Также она покупала дорогие вина, украшения, пользовалась частным самолетом Gulfstream 550. Адвокат Гаджиевой объяснил, что ее супруг был «состоятельным международным банкиром» и вел соответствующий образ жизни. Юрист NCA в свою очередь заявил, что траты Гаджиевой были «намного больше доходов (ее мужа) в банке». Супруг Гаджиевой руководил Международным банком Азербайджана с 2001 по 2015 год. В 2016 году суд в Баку приговорил его к 15 годам тюрьмы по нескольким обвинениям, в том числе в растрате, злоупотреблении служебными полномочиями, мошенничестве. Суд также назначил ему штраф в размере почти 40 миллионов долларов.

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