Украина и Турция на государственном уровне одобрили проект образования четырехсторонней межгосударственной группы для борьбы с транснациональной преступностью, в состав которой, как планируется, также войдут Азербайджан и Грузия, сообщает пресс-служба МВД Украины.

В обнародованном во вторник сообщении отмечается, что об этом шла речь во время встречи председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева с турецкой делегацией во главе с генеральным директором по безопасности Турецкой Республики Джелалом Узункая.

С.Князев сообщил, что сейчас полиции Украина находится в стадии активного реформирования. Поэтому он подчеркнул важность межгосударственного сотрудничества полицейских в противодействии различным формам преступности.

«Не останавливаясь, мы меняем акценты относительно роли полиции в обществе. Мы переходим от военного формирования исполнительной власти в сервисную службу. В это сложное для нас время именно коллеги из Турции одними из первых предложили нам поддержку. И почему так важно наше сотрудничество — мы видим, что основные угрозы и противодействие преступности в наших государствах имеют общие черты», — отметил он.

Глава Нацполиции добавил, что после визита украинской делегации во главе с министром внутренних дел в Турцию, полицейские получили одобрение по созданию четырехсторонней контактной группы от других органов государственной власти. Планируется, что в состав группы, которая будет бороться с трансграничной организованной преступностью, войдут Украина, Турция, Азербайджан и Грузия.

Генеральный директор по безопасности Республики Турция Джелал Узункая сообщил, что после визита украинской делегации турецкие полицейские также приступили к реализации этого вопроса.

«После консультаций с нашими соответствующими органами мы получили положительную точку зрения на вопрос создания такой группы. К сожалению, в нашем глобализованном мире преступность не ограничиваются какими-то границами. Думаю, если полицейские службы всех стран находятся в состоянии сотрудничества — это дает очень положительные результаты. Ведь полицейские любой страны имеют одинаковые проблемы и пути их решения», — отметил он.

Стороны обсудили сотрудничество в вопросах противодействия организованной преступности, в частности, нарко- и киберпреступности. Также во время встречи речь шла о противодействии так называемым «ворам в законе» и их деятельности.

Первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин отметил, что украинские полицейские готовы к постоянному обмену информацией по указанным направлениям работы.

«Занимаемся документированием преступной деятельности так называемых «воров в законе». Находясь в Турции, они практически влияют на преступные процессы в Украине. Поэтому так важно наше сотрудничество в этой сфере», — подчеркнул В.Аброськин.

Он выразил благодарность турецкой стороне за проведенное обучение для 15 украинских полицейских. Недавно они вернулись из Турции, где обменялись опытом с турецкими коллегами.

Кроме того, В.Аброськин подписал меморандум о сотрудничестве между Национальной полицией Украины и Главным Управлением безопасности Турецкой Республики.

Minval.az