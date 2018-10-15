Летний российско-американский саммит был жестким, но проходил в рамках дипломатических приличий.

Как передает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Была пресс-конференция (по итогам саммита. — ред.), где наш президент говорил о том, что открыто ставились все вопросы. В этом плане встреча действительно была жесткой, потому что оба президента достаточно прямо говорили о тех раздражителях, которые есть в наших двусторонних отношениях. В этом плане, да, она была жесткой, потому что откровенно назывались проблемы своими именами», — сказал Песков.

Он отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи оставались в дипломатических рамках.

«Если говорить о манере разговора, выходил ли он за рамки, скажем так, дипломатических прав, приличий, — нет, не выходил, все было в рамках», — подчеркнул пресс-секретарь.

Minval.az