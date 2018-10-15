Мосгорсуд изменил меру пресечения с заключения под стражу на залог в 10 миллионов рублей в отношении племянника экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Заура Марданова, который обвиняется в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Смирнова.

— Суд изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на залог в размере десяти миллионов рублей в отношении подзащитного Марданова. Решение вступает в силу немедленно, но есть определённая процедура, нам понадобится несколько дней, чтобы провести оплату на представленные судом реквизиты, — пояснил адвокат.

По данным следствия, в похищении в 2004 году участвовали не менее семи человек, включая заочно арестованного по другому делу Тельмана Исмаилова и его племянника — экс-директора ресторана «Прага» Заура Марданова. 17 сентября Следственный комитет возбудил в отношении них дело по статье о похищении человека (ст. 126 УК РФ). По версии следствия, в 2004 году Исмаилов и его родственник похитили Руссо, намереваясь склонить его к совместной концертной деятельности.

В конце сентября Басманный суд Москвы санкционировал по делу о похищении арест Марданова и Владимира Гусакова — водителя Тельмана Исмаилова. Вину они отрицают.

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