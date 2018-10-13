Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Херсонской государственной морской академии рассказал, что после школы его ждала карьера моряка, но судьба распорядилась иным способом.

«Мало кто знает, что после окончания школы я поступил в высшую мореходку. Даже успел стать старшиной кубрика, а потом одновременно пришли документы, что я поступил в институт международных отношений. Эта судьба лишила меня морской стези», — приводит его слова «112 Украина» в субботу, 13 октября.

Украинский лидер добавил, что Херсонская государственная морская академия — один из ведущих центров морского образования с очень мощной учебно-тренировочной базой.

В 1989 году Порошенко с отличием окончил факультет международных отношений и международного права КНУ имени Шевченко. Затем он до 1992 года продолжил обучение в аспирантуре и работал ассистентом кафедры международных экономических отношений Киевского университета.

Minval.az