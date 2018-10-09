Неадекватная политика Еревана вызывает сомнения, можно ли вообще достичь решения конфликта на переговорах

Никол Пашинян, премьер-министр Армении, продолжает политику в стиле школьных ябед. Вот и накануне, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Армения, Никол Воваевич сообщил, что пока не устанавливал оперативную связь с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Спутник» заговорщическим тоном добавляет: вернувшись из Душанбе после саммита СНГ, Пашинян рассказал, что во время их «блиц»-встречи было решено такую связь установить, но вот незадача — до сих пор это не сделано.

Возможно, конечно, что установление такой связи требует времени и усилий, а Никола Воваевича с его арией «позвони мне, позвони!» банально подводит некомпетентность. В самом деле, еще 25 июля, когда интерес к армянской «р-р-революции» и ее победителю был еще «на пике», Никол Воваевич дал интервью главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову. И по ходу решил покляузничать: «Когда я был в Москве по поводу открытия Чемпионата Мира по футболу, Владимир Владимирович познакомил нас с президентом Азербайджана. Мы познакомились с ним. Просто проблема в том, что, к сожалению, это знакомство не стало очень эффективным, потому что Ильхам Алиев тоже участвовал в саммите НАТО, но там мы не здоровались просто друг с другом, потому что, ну, так получилось». Венедиктов поинтересовался: «Но вы же можете позвонить?». После чего несколько растерянный Пашинян промямлил в ответ: «Вы знаете, да, это хорошая идея, но у меня нет его номера телефона». Судя по всему, идея со звонком крепко запала Николу Воваевичу в голову, и уже на саммите СНГ в Душанбе он решил ее высказать в ходе своей короткой встречи. Только вот не учел, что оперативная связь на уровне президентов — это не совсем то же самое, что вопрос в редакционном офисе: «Друг, у тебя есть мобильный номер пресс-службы нашей железной дороги?». Так, к примеру, установленная еще в 1963 году «горячая линия» Вашингтон-Москва, вопреки стереотипам, не является прямой телефонной линией. Дело даже не в том, что до 1978 года, пока связь не была переключена на спутниковые системы, она проходила через третьи страны по маршруту Вашингтон-Лондон-Копенгаген-Стокгольм-Хельсинки-Москва. Просто сообщения по ней передаются не голосом, а только в текстовом виде, причем из Москвы в Вашингтон тексты уходят на русском языке, из Вашингтона в Москву — на английском. Ну и, конечно же, действует эта прямая линия при таких уровнях и надежности, и конфиденциальности, которые даже не снились гражданской телефонной связи. Последнее обстоятельство приобретает понятную важность в условиях армянской конкретики, где еще недавно местная аудитория смаковала «прослушку» телефонных переговоров ни много ни мало руководителей местных спецслужб. Можно, конечно, предположить, что Никол Воваевич по поводу этих тонкостей просто не в курсе, а в его команде тоже не нашлось никого, кто бы ему это растолковал. Только вот есть и другая версия. В самом деле, многие детали тех «блиц»-переговоров по понятным причинам не разглашаются, и «оперативная связь» – это наиболее конкретный и осязаемый их результат. И если этой связи все еще нет, на что в Ереване всячески напирают, то…что представляют собой все нынешние пашиняновские жалобы? В Ереване на самом деле не в курсе, каких усилий – и технических, и дипломатических — требует установление такой связи даже после того, как о ней как бы договорились на высшем уровне? Или это подготовка общественного мнения к тому, чтобы вообще отказаться от достигнутых в Душанбе договоренностей?

А вот тут надо бы вспомнить некоторые обстоятельства, предшествовавшие встрече в Душанбе. Азербайджан накануне устроил впечатляющую демонстрацию силы. 26 июня — впечатляющий военный парад, посвященный 100-летию создания Национальной армии Азербайджана. 15 сентября — новый парад, на сей раз в честь 100-летней годовщины освобождения Баку от дашнаков и их союзников и покровителей. Череда военных учений — масштабных, впечатляющих, с участием большого количества войск и бронетехники и отработкой военного сценария освобождения оккупированных азербайджанских земель. Потом — традиционная «оружейная» выставка ADEX-2018, где были выставлены новенькие белорусские «Полонезы». Новая их партия как раз накануне прибыла в Азербайджан, так что Беларусь решила специально на выставку их уже не привозить и договориться с Азербайджаном, чтобы эти ракетные системы несколько дней «рекламировали» на выставке белорусский ВПК, а потом отправились в войска. Многие эксперты были уверены: регион находится в шаге от войны, тем более что в Ереване Никол Пашинян выступал с такими безответственными заявлениями, которые грозили вообще уничтожить переговорный процесс как таковой. И вот на этом фоне переговоры в Душанбе, пусть короткие и далеко не субстантивные, все же обозначили этакий намек на смену сценария поведения в Ереване.

Но теперь поступающие с той стороны линии фронта новости, и прежде всего устроенный супругой премьер-министра провокационный дамский вояж в оккупированный Карабах, мягко говоря, не укладываются в политический курс, обозначенный в Душанбе.

А вот это уже серьезно. Особенно если вспомнить, что Никол Воваевич и его команда без большого душевного трепета переступают через собственные декларации. Своим соратникам «народный премьер», напомним, обещал вывод из Армении российских войск, выход страны из СНГ и ЕАЭС и т.д., но став премьер-министром, поспешил заверить, что «внешнеполитической повестки дня» у его революции нет. Москве обещал не устраивать политической вендетты — и тоже вскоре организовал судебную атаку на Роберта Кочаряна и действующего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. За что получил публичное замечание от Сергея Лаврова.

И что же Никол Пашинян вел в Душанбе серьезные и ответственные переговоры или же в кулуарах саммита СНГ устроил банальный сеанс политического мошенничества — изобразил многообещающую «переговорную заявку», выторговал себе «тайм-аут», но при этом вести реальный диалог и не собирался? И как теперь вести себя в Баку — брать за основу достигнутые в Душанбе договоренности или признать, что Армения их не соблюдает, а «для танго нужны двое»? Такие решения не всегда озвучиваются, но МИД Азербайджана уже после «дамского вояжа» в Карабах открыто обвинил Армению в отходе от заявленной в Душанбе политики.

Но если в Душанбе имело место мошенничество, то тут уже не получится не озвучить совсем уж неудобный вопрос: а имеет ли смысл вообще вести переговоры с Ереваном? Или тому «ружью», которое висит на «азербайджанской стене», уже давно пришло время выстрелить?

Есть, конечно, шанс, что в Армении примут к сведению реальный расклад сил. Тем более что у Еревана, будем реалистами, предостаточно информации к размышлению, от кадров военных парадов и учений и выкладок аналитиков до результатов боев под Лелетепе и Гызалгая-Гюннютской операции. Только вот…к сожалению, на земле есть страны и уж тем более отдельные политики, которые просто в силу своих интеллектуальных способностей (ну или отсутствия таковых) не в состоянии отличить миролюбие от страха.

А в Ереване к этому примешивается еще одно обстоятельство, изложить которое политкорректным языком ну никак не получается.

Николай Леонов, российский писатель-детективщик, в одном из своих произведений высказал прямо-таки шокирующе-спорную мысль. По его мнению, ни один мужчина никогда не научится лгать так, как женщина. Мужчина лжет каждый раз заново. Женщина лжет один раз — самой себе, а дальше верит в собственную ложь. Вот и руководство Армении тоже возводит в абсолют собственные пиар-установки и пребывает в полной уверенности: никакой армии у Азербайджана нет и быть не может, вся эта демонстрация силы — «для внутреннего употребления», и самое главное, никто не позволит «этим кочевникам» начать войну против «древней, многострадальной христианской Армении». И все это, будем реалистами, серьезно снижает шансы на то, что в Ереване наконец «включат голову», примут во внимание реальный расклад сил и приступят к внятным переговорам. Но если этого не происходит слишком долго, то настанет очередь Азербайджана принимать свои кардинальные решения. То есть выводить из ангаров технику и раздавать командирам карты с задачами подразделений. И да, это уже будут не учения.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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