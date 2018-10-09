На военном складе под Черниговом прогремел взрыв. Об этом сообщило управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.

Инцидент произошел недалеко от города Ичня около трех часов ночи.

Масштаб взрыва уточняется. Территория арсенала составляет около 682,6 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

По всей территории области и вдоль границы с Россией ввели ограничительные меры. В радиусе 20 километров остановили движение поездов и автомобилей. Также закрыто воздушное пространство.

По данным Госслужбы по ЧС, эвакуированы около десяти тысяч человек. Развернут штаб ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что вылетел на место ЧП, где работает штаб после взрыва на военном складе под Черниговом.

Minval.az