Президент США Дональд Трамп не заметил во время подъема по трапу самолета кусок, предположительно, туалетной бумаги, который прилип к его левому ботинку, сообщило издание Huffington Post.

Инцидент произошел во время вылета американского лидера в город Рочестер, штат Миннесота.

Видеоролик быстро распространился в соцсетях и вызвал бурную реакцию пользователей.

WATCH: President Trump boards Air Force One with what appears to be toilet paper stuck to his shoe pic.twitter.com/A0AEYXXlXq

— Joel Franco (@OfficialJoelF) 5 октября 2018 г.