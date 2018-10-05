Президент США Дональд Трамп не заметил во время подъема по трапу самолета кусок, предположительно, туалетной бумаги, который прилип к его левому ботинку, сообщило издание Huffington Post.

Инцидент произошел во время вылета американского лидера в город Рочестер, штат Миннесота.

Видеоролик быстро распространился в соцсетях и вызвал бурную реакцию пользователей.

Minval.az