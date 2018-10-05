Руководитель научного совета Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе отказал РИА Новости и другим российским СМИ в допуске в лабораторию Лугара в Тбилиси, при этом грузинским журналистам посетить центр разрешили.

В ходе пресс-конференции в пятницу руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе дал согласие на просьбу корреспондента РИА Новости разрешить журналистам осмотреть лабораторию, однако позже в ведомстве изменили позицию.

«Я неоднократно давал интервью и комментарии российским СМИ, но никто из них информацию не выпустил. Я не буду принимать участие в этом шоу, в лабораторию будут допущены лишь грузинские журналисты, решение окончательное. Сначала опубликуйте мои комментарии с опровержением того абсурда, что заявляют в России», — заявил Имнадзе РИА Новости.

В пресс-службе Национального центра по контролю заболеваний сообщили, что после посещения лаборатории местными журналистами видеокадры будут доступны и зарубежным СМИ.

Minval.az