В одной из актюбинских девятиэтажек сгорело несколько квартир. Когда начался пожар, молодой человек Александр Тимошенко вместе со своим другом проходил мимо. Заметив дым, парни сразу начали забегать в подъезды, стучаться в двери и выводить людей на улицу, передают казахстанские СМИ.

«Мы боялись, что огонь быстро начнет распространяться. В основном выводили из квартир пожилых людей и детей. Вытащили бабушку со сломанной рукой. А на улице в это время стояло много молодых людей, и вместо того, чтобы помочь нам, снимали на видео пожар. После того как им крикнул один мужчина, человек 6 или 7 тоже бросились помогать нам», — рассказал Тимошенко.

Тем самым мужчиной оказался гость Актобе из Азербайджана Тагир Гулиев. Он увидел пожар, когда проезжал мимо, и не смог остаться равнодушным, побежал в сторону дома.

«Смотрю, молодые ребята бездействуют, стоят и снимают на телефон, я был в шоке. Побежал к подъезду, увидел двух парней и позвал их с собой. Стали стучать в двери, кто открывал, тех сразу же выводили на улицу», — поделился азербайджанец. Он попросил некоторых ребят принести воду из магазина, чтобы те, кто забегал в задымленные помещения, мочили футболки и прикладывали к лицу.

Когда Гулиев спустился вниз, к нему подошла девушка и сказала, что ее тетя осталась в одной из квартир.

«Мимо проезжал мой друг ДЧСник, увидел горящий дом, хотя об этом им сигнал еще не поступал, сразу побежал к дому, увидел меня. Я сообщил ему, что на 6-м этаже осталась женщина. Он не раздумывая поднялся на этаж, начал стучать, но женщина не открывала, затем он выломал дверь и помог ей выбраться», — отметил мужчина.

Когда же приехали пожарные, неравнодушные ребята, спасавшие жильцов дома, стали помогать и им: разматывали шланги. Их было всего семь человек.

«Было стыдно и страшно, что прохожие снимали на видео и не помогали. Интересно потом спросить кого-нибудь из них, как он себя чувствует после этого, что творится у него в душе», — поразился бездействием большинства Александр.

Minval.az