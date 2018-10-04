Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил об ответных мерах после того, как МИД Украины объявил персоной нон грата венгерского консула в городе Берегово. Об этом сообщает Reuters.

По словам венгерского министра, консул Украины также будет выслан с территории страны.

Ранее сообщалось, что украинская сторона обвинила консула Венгрии Эрно Кешкеню в осуществлении деятельности, которая не соответствует его статусу консульского должностного лица. Он должен будет покинуть украинскую территорию в течение 72 часов.

Причиной высылки дипломата стал скандал с раздачей им венгерских паспортов украинским гражданам в консульстве в городе Берегово Закарпатской области. 19 сентября этого года украинские СМИ опубликовали ролик, на котором консул приводил граждан Украины к присяге на верность Венгрии и призывал украинцев скрывать факт получения венгерского гражданства.

На прошлой неделе, 27 сентября, глава украинского МИД Павел Климкинзаявил, что если Венгрия сама не отзовет консула, его вышлют с Украины «в ближайшее время». Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ пригрозил, что в случае высылки дипломата Будапешт ответит зеркальными мерами.

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