Сын Вагита Алекперова ушел из ЛУКОЙЛа и пробует себя в бизнесе, рассказал его отец в интервью газете «Ведомости».

«Он хочет испытать свой риск. Должен испытать», — заявил глава нефтяной компании.

«Иногда уходят люди, чтобы взглянуть на мир со стороны. Потом могут и вернуться. Он все-таки по профессии нефтяник и разработчик. Все равно человек должен почувствовать все сам, потому что быть в тени своего отца не так легко», — объяснил Алекперов. При этом он не уточнил, когда именно Юсуф покинул ЛУКОЙЛ и чем конкретно занимается. Глава ЛУКОЙЛа лишь уточнил, что его сын пытается строить бизнес в сфере транспорта.

С транспортом сын Алекперова был связан уже в прошлом году: в мае Федеральная антимонопольная служба разрешила компании ЭКТО, чьим основным акционером он выступал, купить «Вестерн Петролеум Транспортейшн» (ВПТ), которая перевозила грузы нефтяной компании по железной дороге.

Помимо этого ЭКТО владеет акциями в ООО «ЛУКАВТО», созданном для торговли автомобилями.

Minval.az