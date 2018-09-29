Сотрудники Дагестанской таможни изъяли на посту МАПП «Тагиркент-Казмаляр» в Магарамкентском районе 2950 полиэтиленовых пакетов Adidas, сообщили РИА Дагестан в пресс-службе ведомства.

По словам нашего собеседника, недекларированый таможенному органу товар был обнаружен у гражданина Азербайджана, следовавшего в Россию, при проведении оформления и контроля его багажа и ручной клади.

Сейчас незаконно ввозимый товар изъят и направлен на экспертизу. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 (Недекларирование) КоАП РФ. В ходе расследования дела об административном правонарушении и по результатам проведенной экспертизы будет установлено, является ли изъятый товар контрафактным.

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