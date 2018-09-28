Общественная школа в селе Муганлы Гардабанского района Грузии может закрыться.

По сообщению Report, причиной тому стало аварийное состояние школы и отсутствие нормальных условий для обучения.

В этой школе обучаются около 500 учеников, работают около 60 преподавателей.

По прошествии более 40 лет со дня сдачи школы в эксплуатацию, здание до сих пор капитально не ремонтировалось. При содействии учителей и родителей учащихся дважды был осуществлен косметический ремонт трехэтажного здания. Потолки и стены школы обрушились, стекла во многих окнах выбиты и заколочены фанерой и железными листами. Во многих классах и коридорах вышла из строя электропроводка, ввиду чего они не освещаются. В школе нет отопления, в зимние морозы классы отапливаются печками.

Родители учащихся и учителя неоднократно обращались в соответствующие инстанции, но все безрезультатно. В связи с аварийным состоянием школы учащиеся обращаются в другие учебные заведения, что может привести к закрытию школы в Муганлы.

Minval.az