Израиль хотел отправить в Россию делегацию политиков, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Авигдора Либермана, чтобы обсудить инцидент с крушением Ил-20. Однако Москва отвергла такое предложение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Haaretz.

Изначально Израиль планировал отправить в Москву делегацию, которую должен был возглавить глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат. В состав делегации должны были войти представители Армии обороны Израиля и ее Генштаба. При этом рассматривалась возможность приезда в Москву Нетаньяху или Либермана.

Однако Россия предпочла, чтобы «контакты остались на профессиональном уровне» между командующими ВВС, пишет Haaretz. 25 сентября Нетаньяху отправился на Генассамблею ООН, где должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Основной темой разговора может стать ситуация в Сирии и отношения с Россией, утверждает газета.

Minval.az