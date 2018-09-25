Странные заявления Гутерреша прозвучали вскоре после скандального голосования ереванских делегатов по Крыму

Моделей государственного устройства в современном мире не меньше, чем стран на планете. Есть государства унитарные и федеративные, есть монархии и республики, монархии делят на абсолютные и конституционные, республики — на президентские, парламентские…И в каждой стране местные законы четко расписывают и регламентируют процесс передачи власти, будь то престолонаследие, формирование нового правительства парламентом нового созыва или выборы следующего президента. Но вот если власть в стране приходится менять при помощи уличных протестов, пусть даже помпезно и возвышенно названных «народной революцией» — это значит, что государственные и политические институты не сработали как надо, и государственная машина «пошла вразнос».

Но… генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе онлайн общения с пользователями интернета решил порассуждать о недавних событиях в Армении. И заявил: «Мы недавно имели фантастический пример мирной передачи власти, которую продемонстрировали в Армении. Он говорит о том, что есть причины верить, что новое поколение будет способно принимать решения лучше, чем мое поколение».

Здесь бы, конечно, у господина Гутерреша поинтересоваться: а что такого «фантастического» он углядел в передаче власти в Армении? Если кто забыл: «карабахский клан» пришел к власти в 1998 году при помощи «ползучего переворота», сопровождавшегося целой серией «точечных» политических убийств: первый президент Армении Левон Тер-Петросян был отстранен от власти, пост главы государства занял Роберт Кочарян, на тот момент премьер-министр.

Пробыв у власти 10 лет (два срока), Роберт Кочарян назначил своим преемником Сержа Саргсяна, которому «нарисовали» победу на выборах 2008 года. В ответ Ереван охватывают акции протеста против фальсификации выборов, на разгон митинга брошена армия, которая стреляет «на поражение». Результат — 10 погибших. До 2018 года никто из «силовиков» и госчиновников ответственность за гибель людей на улицах Еревана не понес. Тем не менее Серж Саргсян в президентском кресле чувствовал себя вполне уютно. Правда, на середине своего второго срока озаботился: как бы продлить свое пребывание на вершине власти? Внести изменения в конституцию и позволить себе переизбираться на третий срок? Сержик Азатович и сам понимал, что необходимой народной поддержкой он, к сожалению, не располагает. Тогда Саргсян по примеру соседней Грузии затевает конституционную реформу по превращению Армении из президентской республики в парламентско-президентскую. Заверяет всех и вся, что сам он в премьерское кресло никоим образом не метит. А когда удается протащить и конституционные изменения на референдуме, и большинство Республиканской партии в парламенте, изображает этакий «финт ушами» и организует избрание себя, любимого, премьер-министром. В ответ — народные волнения, «брожение» среди силовиков, которые не решаются подавить «уличный бунт» силой и, наконец, бесславная отставка Сержа Саргсяна, после чего премьером избирается лидер уличных протестов Никол Пашинян…

Возможно, конечно, на молодых людей, начитавшихся то ли сказки про «трех толстяков», то ли еще какой литературы подобного рода, эта история, особенно если окружить ее романтическим ореолом, и может произвести неизгладимое впечатление. Только вот не зря в книге Юрия Кларова «Черный треугольник» главный герой, от лица которого и ведется повествование, профессиональный революционер Леонид Косачевский, отмечает: «В революцию ведет много дорог, и самая худшая из них — дорога, вымощенная романами о жизни «борцов за свободу»». И если студентам или старшеклассникам еще простительно поддаваться такому вот «революционному романтизму», то высокопоставленному международному чиновнику, да еще генсеку ООН, по штату положено быть чуть вдумчивее и профессиональнее. И, оценивая результаты армянского уличного бунта, принимать во внимание не только, скажем, любимые книги или личные воспоминания о португальской «революции гвоздик», но и качество победившей в Армении команды. А вот оно оказалось «ниже плинтуса». Пашиняна после скандальной «прослушки» руководителей спецслужб и его показательных истерик у микрофона в стиле «всех в асфальт уложим!» не то чтобы совсем уж без оснований обвинили в попытках установить в Армении режим личной диктатуры. Теперь к этому добавились и обвинения в коррупции. Назначение Соны Навасардян, личного парикмахера супруги премьера, его помощником в армянском обществе расценили именно так. Сайт Shame.am вынес вердикт: «Кочарян и Саркисян никогда так глубоко в государственный бюджет РА не лезли».

И уж тем более не оправдались главные надежды, что, как и положено «победителям революции», новые руководители Армении постараются вывести ее из-под монопольного контроля России. Но…

В те же дни, когда Антониу Гутерреш источал восторги по поводу «фантастики в переводе с армянского», в ООН рассматривался вопрос включения в повестку дня Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины». Как говорится в сообщении миссии Украины в ООН в Twitter, за проголосовали 68 стран, против – 13. Против ожидаемо проголосовала Россия. А еще Армения. Ну и еще чуть больше десятка московских сателлитов вроде Сирии или Мьянмы. Армения, отметившись в столь блистательном списке, в очередной раз доказала свой статус «форпоста России», продемонстрировав заодно реальную цену своей «революции». Вряд ли такой поворот событий в Армении, с учетом ее безнадежной зависимости от России и в экономике, и в военно-силовой сфере, и в политике, был таким уж неожиданным. В общем, «папа, а революция в Армении бывает? — Нет, сынок. Это фантастика!» Но в ООН этого, похоже, не заметили. И решили Армению похвалить — примерно так же, как это было с ней в 2015 году на вроде бы престижном Венецианском биеннале. Устроители этой выставки решили поощрить Армению, потому что там…отмечают столетнюю годовщину «геноцида». Оставив весь остальной мир в недоумении: а что это было? Заслуженная награда или опоздавшая на сотню лет гуманитарная помощь?

А если серьезно, то господин Гутерреш не разглядел не только «национальные особенности революции». Он не учел и нечто более важное. Речь идет о стране, которая совершила вооруженную агрессию и продолжает оккупацию 20% территории Азербайджана, где провела «сплошную этническую чистку».

А такие страны очень опасно хвалить и «обнадеживать». Вот и восторги Гутерреша по поводу своей «революционной фантастики» Ереван расценил как…поддержку своих действий в Карабахе. Сайт «Русарминфо» разразился аршинным заголовком: «Премьер Армении поблагодарил генсека ООН за поддержку в карабахском вопросе». Оказывается, в знаменитом небоскребе на Ист-Ривер Антониу Гутерреш принимал Никола Пашиняна. Поговорили о сотрудничестве Армении с ООН, затронули весьма болезненную для Никола Воваевича тему досрочных выборов, причем премьер-министр тут же запросил в ООН «техническую поддержку». Далее, как следует из сообщения, «на встрече премьер Армении поблагодарил Антониу Гутерреша за полную поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ в вопросе мирного урегулирования карабахского конфликта».

И что же — пресс-служба Никола Пашиняна банально выдала желаемое за действительное? Такое за армянскими «пиарщиками» водится уже давно. Достаточно вспомнить попытки выдать протокольные рукопожатия за полноценные переговоры. Но на сей раз «источники», похоже, проговорились. Судя по всему, Гутерреш не стал напоминать Пашиняну о тех самых четырех резолюциях СБ ООН по Карабаху, которые требуют незамедлительного вывода армянских войск из оккупированных азербайджанских земель.

К тому же все происходит на весьма неприятном для Никола Воваевича фоне. Армянская дипломатия в последние дни оказалась в весьма незавидном положении.

Напомним: выступая на торжественном заседании Милли Меджлиса Азербайджана, посвященном столетней годовщине создания азербайджанского парламента, Президент Ильхам Алиев предупредил, что «Нагорный Карабах не получит статуса вне суверенитета Азербайджана». В Ереване решили ответить — устами своего МИДа. Но тут же «столкнулись с трудностями»: а что, собственно, здесь можно сказать? Признать, что Карабах весь мир считает территорией Азербайджана, а принцип территориальной целостности никто не отменял? И что никакого урегулирования без учета и уважения позиции Азербайджана не будет? Тем более что в Баку ссылаются и на международное право вообще, и на те самые резолюции СБ ООН в частности? Говорить такое вслух и на публику в Ереване не решились. И дипломаты изобрели, как им самим казалось, вполне подходящий текст: «Статус «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) и обеспечение безопасности являются приоритетом в переговорном процессе. Правительство подтверждает, что «Арцах» как основная сторона конфликта должен иметь свой решающий голос и вовлеченность в процессе правового и долгосрочного мирного решения».

Только вот широкая публика явно ждала большего. Газета «Голос Армении» аж заходится от возмущения: «К сожалению, МИД не счел нужным добавить ни единого слова о том, что не Азербайджану решать статус «Арцаха»»! А затем выдала еще один перл. Оказывается, «Армения в последние дни получила все основания для резкого ужесточения своей позиции. И прежде всего — для требования вернуть в повестку Венские и Санкт-Петербургские договоренности и настаивать на их выполнении».

А вот тут надо бы поподробнее. Прежде всего, к вящему неудовольствию «Голоса Армении», определять статус Нагорного Карабаха будет как раз Азербайджан. Более того, складывается впечатление, что при всех «национальных особенностях» внешней политики армянские дипломаты это уже понимают, хотя и не решаются сказать вслух и «на публику». А вот «венских» и «санкт-петербургских» договоренностей, о которых столь эмоционально рассуждает «Голос Армении», не существует в природе. Дело, напомним, было после апрельских боев 2016 года. Серж Саргсян, после недвусмысленного «отлупа» на поле боя, попытался конвертировать полученные тумаки в «политические козыри», заявил, что он-де вернется за стол переговоров, только если получит «гарантии безопасности», инициировал даже процедуру признания «независимости» Карабаха… но потом Сержу Азатовичу пришлось запрятать все эти инициативы поглубже и послушно возвращаться за стол переговоров. А армянские «пиарщики», которым очень не хотелось признавать, что вслед за военными оплеухами Армения получила еще и политический «подзатыльник», изобрели сказку насчет «венских и санкт-петербургских договоренностей». За конкретное выполнение которых потом пытались выдать закупленные на коммерческом рынке камеры видеонаблюдения.

И вот теперь «Голос Армении» об этих договоренностях вспомнил вновь. Чем поставил армянскую дипломатию в весьма неудобное положение. Признаваться, что армянская дипломатия банально запуталась в собственной лжи, слишком опасно. Как и в том, что ситуация на переговорах не в пользу Армении. Продолжать в том же духе — тоже опасно. Граждане требуют, чтобы в документах МИД звучали те же формулировки, что и на митингах и выступлениях «для своих». А это рискованно — в мире не все ведут себя так, как Гутерреш. Словом, армянской дипломатии в нынешней ситуации вряд ли удастся найти способ избежать «эпического провала» и внутри страны, и за ее пределами.

Вопрос только в том, стоит ли позориться вместе с ней. Даже если очень хочется выразить восторги по поводу очередной «уличной революции».

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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