Энергетические ведомства Армении и Ирана создали рабочую группу по проекту ГЭС на реке Араз.

Об этом Sputnik Армения заявил замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики Гарегин Баграмян.

Армения и Иран начали обсуждать строительство двух ГЭС на реке Араз еще в 2006 году. Меморандум о строительстве был подписан в 2011-м. Однако планы строительства сорвались в 2012-м, когда Евросоюз ввел эмбарго на иранскую нефть. После этого проект был заморожен, так как инвестиций в строительство Армения ждала от Ирана.

По первоначальной идее, мощность Мегринской ГЭС должна была составлять 130 мегаватт и производить около 800 миллионов киловатт-часов в год (это чуть больше 10% выработки всего электричества в Армении за прошлый, 2017 год).

Но за прошедшие годы многое изменилось в экономике обеих стран. Поэтому надо заново просчитать, сколько электричества с этой станции нужно Армении и Ирану, и сколько оно может стоить. Наконец, надо выяснить, хочет ли частный бизнес инвестировать в проект, и на какие мощности готов раскошелиться.

«Обсудив все эти вопросы, рабочая группа определит мощность станции, а также подготовит основу для ее техзадания и проекта», — заявил Баграмян.

Отметим, всего Армения экспортирует в Иран около 15% своей электроэнергии.

Minval.az