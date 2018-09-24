Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает целесообразным укрепить границу с Украиной, увеличив число пограничников. Об этом он сказал в понедельник на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо.

«Надо повысить — повысим, но бездумного повышения численности быть не должно, — сказал президент, слова которого приводит агентство БелТА. — Там, где надо, мы это сделаем. Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие».

Лукашенко в этой связи привел данные, полученные в понедельник от министра внутренних дел Игоря Шуневича. «Вот сейчас министр докладывал мне. Они задержали человека, у которого арсенал: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее, и так далее», — сказал он.

«Откуда все это? Посмотрели — в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной. Нужна там численность — нужна. Давайте посмотрим. Но не скопом — туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо. Без всяких начальников. Начальников должно быть по минимуму», — добавил президент Белоруссии.

Численность пограничников будет увеличена за счет перераспределения общих штатов силовых ведомств, сообщил журналистам Зась. «У нас в стране повышается численность силовиков в целом. Это требование принято к исполнению, — сказал он. — Назрела объективная необходимость. Там, где надо, нужно усиливаться, особенно на южном направлении. Исходили из того, что мы добавляем людей, и они должны пойти туда, где идет выполнение боевых задач».

Зась отметил, что в первую очередь будут усилены заставы. «На большинстве наших застав это нужно делать, чтобы обеспечить своевременное реагирование. В разных количествах — от трех-пяти до восьми-десяти человек. Смотрели по каждой заставе, изучали местность, протяженность водных преград, болот», — рассказал он.

Кроме того, сообщил секретарь Совбеза, в органах погранслужбы будут воссозданы специальные боевые подразделения — маневренные группы, которые существовали в прежние годы. «Сегодня шел разговор по численности этих групп. Президент потребовал дополнительного обоснования этой численности. Там не должно быть никаких тыловиков, вспомогательных людей. Там должно быть чисто боевое воинское формирование», — сказал Зась.

Он отметил, что с 2014 года без изменения численности Госпогранкомитета было сформировано более двух десятков новых пограничных застав и постов. «Из них 18 — на украинской границе, был сформирован Мозырский погранотряд. И все это делали без увеличения общей численности, за счет перераспределения, — сказал он. — Такая работа должна быть продолжена».

Minval.az