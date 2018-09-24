Предвыборный блок «Мой шаг» (союз партий «Миссия» и «Гражданский договор», возглавляемой премьер-министром Армении Николом Пашиняном) одержал уверенную победу на выборах в Совет старейшин Армении.

Согласно предварительным данным ЦИК Армении по итогам обработки всех бюллетеней, блок набрал 81,06% голосов. За блок «Мой шаг» проголосовали 294 109 из 370,3 тысячи избирателей. Второе место заняла партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна — 6,95% (25219 голосов). Блок «Луйс» хоть и не набрал необходимый для блока порог — 4,99% (18112), однако проходит в Совет, согласно положению Избирательного кодекса об обязательном наличии трех сил.

Явка на выборах составила 43,65 %. За места в 65-местный Совет боролись 12 партий и блоков.

В соответствии с законом о местном самоуправлении, мэра столицы избирает Совет старейшин. Если по итогам выборов в одна из партий получает более 50% мест, то возглавляющий ее список кандидат считается избранным мэром.

На пост градоначальника от блока «Мой шаг» выдвинут актер Айк Марутян. Он автоматически становится мэром, так как политическая сила, от которой он идет, получила более 80% голосов избирателей.

Бывший мэр Еревана, член Республиканской партии Армении Тарон Маркарян заявил об отставке 9 июля.

Окончательные итоги выборов в Совет старейшин, по закону, будут обнародованы на седьмой день, 30 сентября.

Minval.az