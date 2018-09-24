Оппозиционера Алексея Навального задержали при выходе из спецприемника, где он отсидел 30 суток административного ареста за повторную организацию несанкционированного мероприятия в январе 2018 года в центре Москвы.

Как передает Лента.ру, об этом в своем Twitter сообщил его соратник Леонид Волков.

«Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника. Открыли дверь — и тут же провели в автобус. И увезли в неизвестном направлении», — написал он.

Позднее Волков уточнил, что оппозиционер находится в ОВД «Даниловский», ему оформляют новое административное дело по ст.20.2 ч4. КоАП. «Это экзотическая статья, на моей памяти не применялась никогда. «Нарушения при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека»».

9 сентября в ходе несогласованной с властями акции протеста пострадал полицейский. Он получил несколько ударов по голове.

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