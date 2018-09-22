Содокладчики ПАСЕ по Армении посетят Ереван с миссией по сбору фактов.

Об этом сообщила вице-спикер Национального Собрания, руководитель делегации НС Армении в ПАСЕ Арпине Ованисян на своей странице в Facebook.

«Мониторинговая комиссия ПАСЕ по итогам обмена мнениями касательно последних внутриполитических событий в Армении приняла решение в кратчайшие сроки командировать содокладчиков по Армении для сбора фактов. Поручено доложить об итогах визита на первом заседании комиссии», — сообщила Ованисян.

Minval.az